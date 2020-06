Des propriétaires de gîtes fâchés de devoir être encore fermés

Les propriétaires de gîtes touristiques passent encore leur tour et devront patienter avant de connaître la date où ils pourront rouvrir leurs installations.

Ils ne décolèrent pas face au gouvernement qui vient d'annoncer le retour prochain des attractions touristiques en région.

Propriétaire de l'Auberge aux deux pères, à Magog, Christiane Blain, s'attendait à ce qu'on lui permette de reprendre ses activités d'ici la fin juin, ce qui apparaît maintenant peu probable. «On doit absolument être sur pied le plus rapidement possible», a lancé Mme Blain, à la caméra de TVA Nouvelles.

À La Maison Drew, également à Magog, les clients sont nombreux à appeler pour annuler leur réservation. «J’ai facilement 300, 350 réservations de rentrées pour juin, juillet, août, septembre, octobre, pis là, ce matin, quand j’ai regardé, j’étais à 39», a déploré Pierre Robinette.

Les propriétaires de ce genre d’établissements représentent 60 % de l'offre en hébergement dans la région de Memphrémagog qui risque fort d'attirer son lot important de touristes québécois.

Selon eux, c'est un non-sens qu'on ne leur dise pas quand ils pourront rouvrir, d’autant plus qu'ils devront se passer du tourisme étranger en septembre prochain. «Si on n’a pas ces touristes-là, on va devoir avoir un meilleur été», a indiqué Mme Blain.

Québec leur retournera l'équivalent de la taxe sur l'hébergement qu'ils ont prélevée depuis janvier en guise de compensation financière, une aberration disent les propriétaires.

Certains toucheront moins de 200 $ alors qu'ils sont fermés depuis trois mois.

Tout ce qu'ils souhaitent, c'est de pouvoir à nouveau accueillir les touristes avant qu'il ne soit trop tard et que la survie financière de certains d'entre eux ne s'en trouve menacée.

«Si on ne récupère pas plus rapidement le touriste québécois, il y a des gîtes qui vont être financièrement vraiment en danger», a averti M. Robinette.