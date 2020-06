Les Nations unies ont choisi le 12 juin, depuis 2002, comme Journée mondiale contre le travail des enfants. Célébrée chaque année, la Journée a pour but d’accroître la sensibilisation au cycle de pauvreté qui se crée quand les enfants doivent travailler, se privant ainsi de possibilités d’éducation.

Illustration courtoisie

Le travail des enfants perpétue le cercle vicieux de la pauvreté, car il empêche ceux-ci d'acquérir les compétences et l'éducation nécessaires pour améliorer leur avenir. Il constitue une violation de leurs droits fondamentaux, inscrits dans la Convention des droits de l'enfant, adoptée en 1989, et un frein considérable au développement durable. Malgré l'adoption de cette convention, le travail des enfants persiste encore aujourd'hui à différents niveaux, partout à travers le monde. L’UNICEF estime qu’il y a 158 millions d’enfants de moins de 15 ans, à travers le monde, qui sont pris au piège par le travail. La grande majorité de ces enfants ont peu d’espoir d’obtenir une éducation ou de se débarrasser du fardeau de l’analphabétisme qui compromet leur avenir.

Centenaire

Photo courtoisie

Madeleine Sylvain Bourret (photo) est née le 12 juin 1920 à Québec. Elle célèbre donc aujourd’hui son 100e anniversaire de naissance. Elle s'est mariée à feu Émile Bourret en 1957. Le couple a eu une fille (Christine) et une petite-fille (Natalia). Madame Bourret a eu une vie assez bien remplie avec des emplois à L’Action catholique de Québec et au Club de Réforme de Québec, là où elle a côtoyé plusieurs personnalités politiques. Elle a conduit son auto jusqu’à l’âge de 93 ans et encore aujourd’hui, elle se tient informée grâce à la lecture des journaux et des émissions d’information à la télé. Madame Bourret, qui vit avec sa fille Christine dans une maison bigénérationnelle, était reconnue pour être une joueuse de tours. Son centenaire sera célébré virtuellement aujourd’hui via Zoom en compagnie d’un artiste, Mathieu Gratton (toujours en virtuel). Il y aura aussi une lancée de colombes, des vidéos de la famille et d'amis et plusieurs souvenirs photographiques. Joyeux centenaire ma chère Madeleine!

Nouvelle aérogare

Photo courtoisie

En souvenir. Le 12 juin 2008. L’Aéroport international Jean-Lesage de Québec inaugure sa toute nouvelle aérogare. Les travaux ont coûté 66 millions de dollars et ont duré 18 mois, dans le respect du budget et des échéanciers initiaux. Les concepteurs se sont inspirés de grands aéroports internationaux comme ceux de Londres et de Shanghai. Le maire de Québec, Régis Labeaume; le député responsable de la Capitale-Nationale, Philippe Couillard; la ministre du Patrimoine canadien, Josée Verner; et le premier ministre Jean Charest ont tous participé à l’inauguration.

Anniversaires

Photo courtoisie

Marc Tardif (photo), joueur de hockey (Nordiques de 1974 à 1983) et homme d’affaires (Charlesbourg Toyota), 71 ans... Amir Khadir, cofondateur de Québec solidaire, médecin spécialisé en microbiologie-infectiologie, 59 ans... Anne-Marie Angélil, fille de René Angelil, mère de 3 enfants, 43 ans... Michel Bergeron, entraîneur-chef (1980-90: Nordiques - Rangers), commentateur à TVA Sports, 74 ans... Louisette Dussault, comédienne, 80 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 12 juin 2019. Sylvia Miles (photo), 94 ans, actrice américaine nommée 2 fois aux Oscars comme meilleure actrice dans un second rôle pour ses performances dans Midnight Cowboy (1969) et Farewell, My Lovely (1975)... 2018. Jon Hiseman, 73 ans, batteur, ingénieur du son, producteur de musique britannique... 2017. Robert Campeau, 93 ans, homme d’affaires canadien autrefois milliardaire (immobilier)... 2016. Bryan Robinson, 41 ans, vétéran de 13 saisons dans la NFL (Football)... 2015. Rick Ducommun, 62 ans, acteur et scénariste canadien... 2015. Monica Lewis, 93 ans, actrice et chanteuse de jazz américaine... 2013. Laslo Babits, 55 ans, athlète canadien... 2013. Jason Leffler, 37 ans, pilote automobile américain... 2012. Elinor Ostrom, 78 ans, économiste et politologue américaine... 2011. Pierre Brunet, 72 ans, O.C., FCA, ancien président du CA de la Caisse de dépôt et placement du Québec... 2007. René Lacasse, 71 ans, retraité des Nordiques de Québec... 2003. Gregory Peck, 86 ans, acteur américain... 1995. Arturo Benedetti Michelangeli, 75 ans, pianiste italien.