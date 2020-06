La longue crinière de Justin Trudeau fait jaser partout

OTTAWA | Les salons de coiffure ouvraient vendredi dans la capitale, relançant les conversations sur la crinière du premier ministre Trudeau, un des rares chefs d’État au monde à ne pas avoir mis les pieds chez le coiffeur depuis le début du confinement.

« Ses cheveux sont devenus un sujet de conversation national. C’est embarrassant », note Jennifer Grant, une experte en image de Vancouver qui soigne l’image de chefs d’entreprise partout dans le monde.

Photo AFP

Pour elle, il est plus que temps que Justin Trudeau se fasse couper les cheveux, car sa chevelure distrait du message qu’il veut transmettre. « C’est la dernière chose qu’on devrait retenir quand on l’écoute parler », mentionne-t-elle.

Des médias indiens, que les saris de Sophie Trudeau n’avaient pas impressionnés lors d’un voyage officiel en 2018, jusqu’au New York Times, en passant par les multiples mémés et les montages vidéo sur les réseaux sociaux, la chevelure de pandémie du premier ministre canadien fait jaser à la grandeur du globe.

Photo AFP

Comme Trump

Jennifer Grant souligne que le seul autre chef d’État dont les cheveux attirent autant l’attention est Donald Trump auquel il ne fait pas bon être associé.

Photo AFP

Mais le New York Times y voit plutôt du bon.

Les cheveux longs de Justin Trudeau seraient un symbole de solidarité et de respect des règles : pas question pour le premier ministre de s’offrir les services d’un coiffeur à domicile quand les Canadiens ordinaires confinés chez eux s’arrachent les cheveux en étudiant des tutoriels de coiffure sur YouTube.

Photo courtoisie Jennifer Grant

Conseillère en image

La recherche « Comment couper les cheveux d’un homme » (How to cut men’s hair) sur Google est en effet parmi les quatre plus populaires au Canada depuis le début du confinement, derrière « Comment faire du désinfectant pour les mains », « Comment fabriquer un masque » et « Comment obtenir la PCU ».

Mais pour Jennifer Grant, les Canadiens ne sont pas dupes et n’ont pas acheté l’opération de communication de l’équipe Trudeau. « Il est le premier ministre, on le sait qu’il a une équipe qui s’occupe exclusivement de son look ».

► La réouverture des salons de coiffure n’est pas permise partout en Ontario, au grand dam de certains maires de la région de Toronto qui se sont fait couper les cheveux en plein air mardi, en signe de protestation.