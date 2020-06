Le Zoo sauvage de Saint-Félicien rouvre samedi

SAINT-FÉLICIEN | Après trois mois de fermeture forcée, le Zoo sauvage de Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean, peut de nouveau accueillir le public samedi.

• À lire aussi: À Saint-Félicien, la pandémie rend une tigresse plus sociable

• À lire aussi: Le Zoo Miller compte rouvrir le 13 juin, même sans l'aval de Québec

Tout comme plusieurs commerces, le zoo a dû fermer ses portes en pleine pandémie. Depuis le 13 mars, l’endroit est désert.

«Ç’a été une période riche en émotions, beaucoup de stress, mais aujourd’hui nous sommes vraiment fébriles», a avoué la directrice générale Lauraine Gagnon.

L’équipe est fébrile, puisque dès samedi matin, les premiers visiteurs arriveront à compter de 9 h.

«On a dû travailler fort, encore aujourd’hui on s’ajuste, nous procédons aux derniers préparatifs, nous nous ajusterons ainsi aussi longtemps qu’il le faudra», a dit Mme Gagnon.

Pour rendre l’ouverture possible, il aura fallu effectuer plusieurs changements.

Tout d’abord, avant même leur arrivée, les clients doivent dorénavant se procurer des billets sur le site internet du zoo puisque le nombre de visiteurs quotidiens sur les lieux est restreint: auparavant, le site pouvait accueillir 4000 visiteurs en même temps. Dorénavant, le zoo acceptera 1500 personnes au maximum.

«Les visiteurs devront choisir un moment pour rentrer sur le site, nous avons des plages horaires aux 30 minutes. De cette façon, nous évitons les gros rassemblements à l’entrée», a expliqué la directrice.

Une fois sur les lieux, les visiteurs devront se conformer aux nouveaux règlements imposés: gel désinfectant à appliquer et distanciation sociale à respecter.

Pour ce qui est des activités proposées, le zoo s’est adapté pour que tout se passe en sécurité. Par exemple, un nouveau circuit de visite balisé à sens unique a été conçu pour visiter l’endroit à pied en respectant un itinéraire préétabli.

Cependant, plusieurs activités ont dû être suspendues et des secteurs sont maintenant inaccessibles: collations et rencontres animalières, jeux d’eau, tunnel d’observation des castors, volières et pouponnières restent fermés pour l’instant.

«Malgré le fait que nous allons opérer à perte, car nous perdons la clientèle internationale, nous sommes prêts à les accueillir. Le zoo est grand et vaste, et nous avons tellement mis des mesures en place que c’est très sécuritaire», a mentionné Lauraine Gagnon.

L’équipe du Zoo sauvage de Saint-Félicien a donc bien hâte de revoir ses visiteurs, mais ils ne sont pas les seuls.

«Les animaux sont curieux, on le voit déjà, ils remarquent des visages différents et ils sont actifs, ils vont reprendre leur quotidien eux aussi», a indiqué la directrice générale.