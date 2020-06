Mariage interracial

À l’occasion, il m’arrive de jeter un œil aux éphémérides. Si d’ordinaire je relève un événement, c’est qu’on approche d’une date anniversaire majeure. Ce matin, je m’intéresse à une décision de la Cour suprême, non pas parce qu’on en souligne les 25, 40 ou 50 ans, mais bien en raison du contexte actuel.

Le 12 juin 1967, un couple, Mildred et Richard Loving, obtenait gain de cause devant le plus haut tribunal. L’époux est blanc et sa conjointe noire. Avant 1967, 16 États américains interdisaient toujours les mariages interraciaux.

En 1958, le couple avait quitté la Virginie pour se marier à Washington. La Virginie appliquait toujours une loi de 1927 qui interdisait le métissage, pour préserver la pureté de la race. Le nom de la loi est on ne peut plus précis: Racial Integrity Act. Dès le retour en Virginie, le couple est arrêté en pleine nuit et est condamné à un an de prison. Seule échappatoire possible: quitter la Virginie.

Les Loving s’installeront donc ensuite à Washington, où débute un véritable parcours du combattant pour faire invalider la législation. En 1963, désespérée, Mildred Loving écrit au procureur Robert Kennedy, qui redirige alors le couple vers l’ACLU (American Civil Liberties Union).

Avant de pouvoir demander l’avis de la Cour suprême des États-Unis, le couple devra en découdre avec celle de la Virginie. Démarrées en 1963, les procédures ne connaîtront leur dénouement qu’en 1967.

La décision de la Cour suprême sera unanime. L’interdiction de mariages interraciaux sera jugée contraire au 14e amendement. Le mariage est considéré comme un droit fondamental et on ne peut le nier sur la base d’une classification raciale. C’est ce que le juge en chef Earl Warren confirme lorsqu’il écrit dans le jugement: «Under our Constitution, the freedom to marry, or not marry, a person of another race resides with the individual, and cannot be infringed by the State.» Le nom de la cause marquera les esprits. «Loving [le nom du couple] vs Virginia» pourrait aussi se traduire: «L’amour contre la Virginie».

Je résume ici le récit d’une lutte qui n’est pas si éloignée dans le temps. Combien d’entre vous étiez nés à ce moment? Il ne faut pas, hélas, s’étonner des débats actuels quand on constate qu’on a dû attendre jusqu’en 1967 pour imposer à tous les États américains de ne plus recourir à des lois discriminatoires.

Si interdire les mariages interraciaux devenait illégal en 1967, il faudra cependant attendre jusqu’en 2000 pour que tous les États aient, dans les faits, accepté le jugement. Le dernier État à le faire a été l’Alabama. Mes étudiants actuels naissaient la même année... Nous sommes au XXIe siècle.

Pour terminer sur une note un peu plus positive, je vous renvoie à une enquête du Pew Research Center réalisée en 2017. Selon les données recueillies, la perception des mariages interraciaux est en constante évolution. Pour 39% des répondants, ces unions constituent une bonne chose pour la société américaine.

Si l’évolution, dans son ensemble, est positive, la lecture de l’ensemble des données apporte des nuances importantes. Le nombre de mariages interraciaux est à la hausse, mais des réticences demeurent, tant chez les Blancs que chez les Noirs.

Les disparités régionales sont également importantes, et ce, même dans des États jugés plus progressistes. J’ai séjourné de nombreuses fois à San Francisco et à Boston. Si j’ai fréquemment croisé des couples mixtes sur la côte Ouest, j’en ai rarement aperçu dans le berceau de l’indépendance américaine. Si les choses s’améliorent, le rythme de cette évolution est lent.