M’entends-tu? et Cardinal saluées

La fin du printemps sourit à deux séries d’ici. La presse étrangère réserve un accueil favorable à M’entends-tu ? et à Cardinal.

Relayée par Netflix dans 190 pays et 30 langues depuis une semaine, M’entends-tu ? récolte des commentaires flatteurs en France. La comédie dramatique mettant en vedette Florence Longpré, Ève Landry et Mélissa Bédard ravit Télé-Loisirs, qui parle d’une série « décapante », « surprenante », « déstabilisante », « énergisante » et « enthousiasmante ». Selon le magazine, elle aborde avec « intelligence, drôlerie et sensibilité » des thèmes comme la pauvreté, la toxicomanie et l’amitié.

Aux États-Unis, TV Guide qualifie l’offrande de Télé-Québec de « série canadienne-française abrasive mais pleine d’espoir ». La publication ajoute que « Céline Dion n’y apparaît pas ».

M’entends-tu ? (Can You Hear Me? en anglais) a également retenu l’attention de quelques médias web américains spécialisés, comme The Spool, qui salue la performance des actrices.

Malgré quelques réserves après deux épisodes, Ready Steady Cut a donné 3,5 étoiles (sur 5) au feuilleton. Même note du côté de Cinema Express, qui applaudit son humour.

M’entends-tu ? fait également bonne impression au Canada anglais. Le Globe and Mail se montre particulièrement élogieux. « Cette série écrite par Florence Longpré, Pascale Renaud-Hébert et Nicolas Michon est résolument originale et grivoise, écrit le quotidien. Attelez-vous, c’est hilarant, disgracieux et génial. »

Polar délicat

Récemment sacrée Meilleure actrice aux Prix écrans canadiens dans une série dramatique pour Cardinal, Karine Vanasse continue d’amasser les éloges. En Angleterre, où BBC Two diffuse la quatrième saison du thriller policier, The Guardian estime que l’actrice québécoise livre une performance solide, mais discrète. Le quotidien qualifie Cardinal de drame d’enquête de qualité.

Diffusée en France sur Canal+, la série obtient également le sceau d’approbation du Parisien. Le journal parle d’un « polar plus délicat qu’il n’y paraît ». « La relation centrale entre les personnages, joués par Billy Campbell et Karine Vanasse, est aussi fascinante que leurs investigations », peut-on lire.

Quelques voix discordantes se font toutefois entendre. The Telegraph critique sévèrement Cardinal, lui accordant seulement 2 étoiles (sur 5).

