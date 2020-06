«On a toujours su élever notre jeu contre Toronto» - Kevin Gilmore

Le retour imminent de la Major League Soccer (MLS) ne pourrait rendre le président de l’Impact de Montréal Kevin Gilmore plus heureux.

En entrevue à l’émission Dave Morissette en direct, celui qui occupe aussi les fonctions de chef de la direction du onze montréalais n’a pas caché sa joie.

«Enfin! Nous attendions cela depuis un bon moment déjà. Après trois mois d’incertitude, on accueille cette certitude avec beaucoup de joie, assurément!»

Retrouver l’ennemi juré

Le retour à l’action dans la MLS se fera dans le cadre d’un tournoi. La phase de groupe se déroulera du 8 au 23 juillet et sera suivie de la ronde des huitièmes de finale du 25 au 28. Les quarts de finale seront quant à eux disputés les 30 juillet et 1er août. Les demi-finales auront lieu les 5 et 6 août et la finale se tiendra le 11 août.

Un tirage au sort, qui se déroulait plus tôt jeudi, a déterminé les équipes qui compléteront le groupe de l’Impact. Résultat? Le Bleu-blanc-noir devra batailler avec le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, le D.C. United et... le Toronto FC!

Questionné à savoir s’il était heureux de retrouver ses rivaux torontois si rapidement, Gilmore y est allé, tout sourire, de cette réponse.

«Il y a une bonne rivalité entre les deux clubs. Mais je dois dire que notre club a toujours su élever son jeu contre Toronto. Nous avons notamment remporté le championnat canadien contre eux l’an passé.»

«C’est excitant de les avoir dans le même groupe que nous. Ça nous permet de commencer le tournoi avec un gros match et c’est certain que ça donnera le ton pour le restant de la saison.»

Naviguer dans l’incertitude

Si Kevin Gilmore accueille aussi bien ce retour au jeu, c’est qu’il y a quelques semaines à peine, une reprise de l’action en MLS semblait complètement farfelue.

Les trois derniers mois, comme le rappelle Gilmore, ont été particulièrement intenses.

«Ce fut très difficile, tant au niveau personnel que professionnel. Je m’inquiétais pour ma famille, mais aussi pour mon autre famille (l’Impact) de 150 personnes. On essaie de naviguer ça de la meilleure façon possible, de supporter nos joueurs et nos employés...»

«La situation a été très difficile, mais on a essayé de garder nos gens engagés, du moins sur le plan organisationnel. Au niveau marketing, l’équipe n’a pas chômé. Nous voulions demeurer actifs devant les gens avec du contenu qui était tant informatif que divertissant. C’était important de faire ça pour nos partisans.»

«Ils nous ont montré, ces trois derniers mois, qu’ils s’ennuyaient de nous, alors on voulait garder la conversation en vie avec eux pendant la pandémie. À l’interne, tout le personnel est content de revenir. Et on sent aussi que les partisans sont excités par le retour à l’action d’une équipe sportive montréalaise. C’est plaisant!»

Protocole strict

Évidemment, le tournoi à Orlando ne se fera pas sans d’importantes précautions sanitaires.

«Je sens que la santé de tous les joueurs et entraîneurs est vraiment la priorité numéro un, a dit Gilmore. La MLS a travaillé avec les médecins des clubs et plusieurs experts médicaux pour mettre en place un protocole très strict.»

Selon le plan de reprise de la MLS, les différentes équipes devraient s’envoler vers Orlando le 24 juin prochain et amorceront la compétition deux semaines plus tard.

Cela ne laisse pas beaucoup de temps aux joueurs pour retrouver leur cohésion, eux qui bénéficient habituellement de huit semaines de préparation avant le début d’une saison.

Kevin Gilmore n’est toutefois pas inquiet de la forme physique de ses joueurs.

«Je sais que les gars ont fait preuve de beaucoup de discipline pendant le confinement. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec notre préparateur physique. Ce n’est pas comme si les joueurs revenaient de vacances.»

«Pour ce qui est de la courte période de préparation, j’avoue que c’est inhabituellement rapide, mais toutes les équipes sont dans le même bateau.»

D’ailleurs, Gilmore a avoué que l’équipe avait mis en place un plan très précis en vue de la phase finale d’entraînement.

«Nous allons nous entraîner à Montréal le plus longtemps possible. Nous ne sommes pas obligés de nous rendre à Orlando le 24 juin. Nous pouvons attendre jusqu’à sept jours avant notre premier match avant d'y aller et c’est ce que nous comptons faire.»