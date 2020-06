Pêche au saumon: vives tensions sur la rivière Moisie

SEPT-ÎLES – Les tensions sont vives sur la rivière Moisie à Sept-Îles.

Un pêcheur de saumon a été arrêté jeudi après une altercation avec deux Innus.

Il a été accusé d’intimidation, de harcèlement et de conduite dangereuse d’un canot.

Le pêcheur aurait coupé les fils de pêche des deux Innus parce que ces derniers occupaient une fosse qui lui était assignée par l’Association de protection de la rivière Moisie (APRM).

La présence de pêcheurs innus dans certaines zones gérées par l’APRM et appartenant au camp de pêche de la rivière Moisie crée beaucoup de frustration chez les pêcheurs de saumon.

Ils estiment que des membres de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam pratiquent une pêche illégale.

Le chef de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam, Mike McKenzie, dénonce l’événement au cours duquel des propos racistes auraient été tenus, selon lui.

«C’est quand même des gestes qui sont intolérables en 2020», a-t-il dénoncé.

Il craint une escalade de violence sur cette rivière qui a déjà été le théâtre de vives tensions entre Blancs et Autochtones au cours des dernières décennies.

«On a eu beaucoup de choses qui se sont passées ultérieurement. On ne veut pas revivre un événement qui peut aller plus loin en matière de violence. On ne tolère pas ça», a indiqué M. McKenzie.

Le président de l’APRM, Yan Crousset, ne commente pas l’arrestation du pêcheur, mais constate une escalade des tensions sur la rivière Moisie depuis le début de la semaine.

Il dit être en contact avec les responsables des pêches du conseil de bande avec qui il a une bonne collaboration.

Il fait un appel au calme et déconseille aux pêcheurs d’intervenir directement auprès des Innus.

«Assurément, les membres n’ont pas à intervenir s’il y a des gestes illégaux qui sont posés, a dit M. Crousset. C’est de documenter et transmettre l’information pour que les actions puissent être posées, pour s’assurer autant du côté du conseil de bande que de l’APRM que ces gestes cessent et qu’on puisse pratiquer l’activité agréablement sur la rivière.»

Ces tensions perdurent depuis plusieurs années. L’altercation de jeudi est la démonstration de la difficile cohabitation sur cette rivière avec, d’un côté, des Innus qui affirment des droits, et de l’autre, des pêcheurs de saumon qui souhaitent pratiquer leur loisir dans un cadre réglementaire.