Une retraite de plus de 1M$ pour le policier qui a asphyxié George Floyd

Pourtant congédié par le service de police où il travaillait, l’ex-policier Derek Chauvin, accusé d’avoir asphyxié George Floyd le 25 mai dernier, pourrait avoir droit à une pension de retraite qui dépasserait 1 M$, selon une enquête de CNN.

Chauvin, qui a été filmé alors qu’il appuyait son genou sur le cou de Floyd pendant près de 9 minutes, le 25 mai dernier, avait également 18 plaintes dans son dossier aux affaires internes.

Accusé de meurtre au deuxième degré, l’ex-policier risque 40 ans en prison.

Malgré tout, il pourrait toujours bénéficier d’une retraite confortable payée par les contribuables américains.

Si certaines lois de certains États autorisent la confiscation des pensions des employés reconnus coupables de crimes liés à leur travail, ce n'est pas le cas au Minnesota.

La Minnesota Public Employees Retirement Association a confirmé à CNN que Chauvin, 44 ans, pourrait demander sa pension dès l'âge de 50 ans.

Les responsables du régime de retraite ont déclaré que les employés licenciés volontairement ou pour un motif valable sont admissibles aux avantages sociaux, sauf s'ils choisissent d’y renoncer. S’ils refusent leur pension, ils reçoivent un remboursement de toutes leurs contributions versées pendant le temps de leur emploi.

«Ni notre conseil d'administration ni notre personnel n'ont le pouvoir discrétionnaire d'augmenter, de diminuer, de refuser ou de retirer des avantages», a déclaré une porte-parole à CNN.

«Toute modification de la loi actuelle devrait être effectuée par le biais du processus législatif.»

Si plusieurs facteurs entrent en ligne de compte pour le calcul des prestations, Chauvin serait probablement admissible à des paiements annuels d'environ 50 000$ par an s'il choisissait de commencer à les recevoir à 55 ans, selon une analyse de CNN basée sur le mandat de Chauvin.

Jusqu’à 1,5 M$

Les avantages pourraient atteindre 1,5 million de dollars ou plus sur une période de 30 ans, sans compter les augmentations du coût de la vie. Les paiements annuels de Chauvin pourraient être encore plus élevés s'il a fait beaucoup d'heures supplémentaires au cours des dernières années.

Deux des autres officiers accusés du décès de Floyd étaient des recrues, mais un troisième pourrait aussi recevoir des prestations de retraite, selon les registres d'emploi publiés par la ville.

Le bureau du maire de Minneapolis, le département de police et le syndicat de la police locale n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de CNN.

Les pensions publiques sont payées grâce à une combinaison de contributions des gouvernements locaux financés par les contribuables et des travailleurs eux-mêmes.

Les pensions de sécurité publique sont généralement parmi les plus généreuses et ont fait gonfler les budgets locaux et étatiques à travers le pays.