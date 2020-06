BOURASSA, Pierrette Dufresne



Le 4 juin 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Pierrette Dufresne, de la Covid-19 au Centre d'hébergement Jardins du Haut Saint-Laurent. Elle était l'épouse de feu monsieur Émilien Bourassa, fille de feu monsieur Georges Dufresne et de feu dame Léonida Soucy.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre, Lucie (Pierre Julien), Gaétan (Johanne Lortie) et Yves (Danièle Simard); ses sept petits-enfants : Isabelle, Karyne, Émilie, Marie-Claude, Olivier, Antoine, Sandy et leurs conjoints(es); ses neuf arrière-petits-enfants : Audrey, Alexis, William, Andréanne, Emyl, Sebb, Geoffrey, Alek et Eddy. Elle était la sœur de : Raymond Dufresne (Céline Dorion), Roger Dufresne (feu Pauline Lelièvre), feu Jean-Paul Dufresne (Dany Coppitters), Michel Dufresne (Ghislaine Jobin), Odette Dufresne (Jean-Marc Rhainds) et Céline Dufresne et la belle-sœur de : feu Jean-Paul, feu Lucien (feu Jacqueline Martel), feu Raymond (Marguerite Martel), feu Corinne (feu Armand Bégin), feu Roger (feu Thérèse Gobeil), feu Marcel (Françoise Bourré), Rita (feu Rosaire Bélanger), Thérèse (feu Lionel Jomphe), Antoinette. Elle laisse également dans le deuil plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du Centre d'hébergement Les Jardins du Haut Saint-Laurent et toutes les personnes qui sont venues prêter main-forte pour leur dévouement et leur présence chaleureuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec, 500-3750, boul. Crémazie Est, Montréal (QC), H2A 1B6, tél.: 1-800-361-3504, www.diabete.qc.ca.