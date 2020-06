BÉDARD, Jean-Louis



Au CHSLD Vigi Saint-Augustin, le 10 juin 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée monsieur Jean-Louis Bédard, époux de feu dame Denise Dion, fils de feu dame Rachel Paquet et de feu monsieur Paul-Émile Bédard. Il était natif de Loretteville. Selon ses volontés, il a été confié à lapour crémation.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial de Loretteville. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Francine (Robert Bédard), Alain (Danielle Légaré), Pierre (Ginette Moffet), Johanne (Dany Beaulieu), Lucie (Benoît Laganière); ses treize petits-enfants et quinze arrière- petits-enfants; ses sœurs: Thérèse et Lise; sa belle-sœur: Lise Maton (feu René Bédard); ses beaux-frères: Albert Kent (feu Georgette), Robert Deblois (feu Suzanne); ses belles-sœurs de la famille Dion: Noëlla (feu Gaston Voyer), Pauline Hallé (feu Paul Dion); ainsi que plusieurs neveux, nièces cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du CHSLD Vigi Saint-Augustin pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc.