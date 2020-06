LATULIPPE, Marie-Claire



À l'Hôpital du St-Sacrement, le 7 juin 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Marie-Claire Latulippe, épouse de feu monsieur Jean-Claude Labbé, fille de feu monsieur Raoul Latulippe et de feu dame Bertha Robitaille. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Renaud Lessard), Claire (Sylvain Giguère), Jean (feu Sylvie Marois), Pierre (Martine Rochette), Michèle, Guy (France Bouvry), François (Diane Fontaine) et Marie- Hélène; ses petits-enfants: Stéphanie Bédard, Bernard Cliche, Laurent Labbé, Andrée Cliche, Étienne Dumais, Amélie Bédard, Claudèle Labbé et Zacharie Chazot-Labbé; ses arrière-petits-enfants: Victoire, Maxence, Charlianne, Éloic, Noémie et Norah; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 1e Coulombe, à l'Hôpital St-Sacrement, ainsi que la travailleuse sociale Valérie Gagné et la docteure Nathalie Boudreault des soins palliatifs pour les bons soins prodigués et toute l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (QC), G1T 1P5, tél.: 418-688-0878.