DESROCHERS, Roch



À son domicile, le 8 juin 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Roch Desrochers, époux de madame Gisèle Roy. Il était le fils de feu Laval Desrochers et de feu Homéline Filteau. Il demeurait à St-Étienne-de-Lauzon. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Gisèle, ses enfants : Marie-Claude, Jean-Guy, Jean-Luc (Chantal Ricard); son petit-fils Jason Gallant; ses frères et sœurs : Denis (Lucie Lessard), feu Louise (Réal Paradis), René (Rachel Samson), Jean-Paul (Lise Lachance), Mariette, Fernande, sœurs Ste-Chrétienne et Jacqueline, Fille de Marie, feu Bruno (feu Lise Ouellet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.