VOYER, Louis



À Mont-Carmel, le 9 juin 2020, est décédé accidentellement à l'âge de 59 ans et 1 mois M. Louis Voyer, fils de feu Mme Noëlla Lavoie et de feu M. Camille Voyer (feu Maria Lévesque). Il demeurait à Mont-Carmel, Kamouraska.L'inhumation suivra au cimetière de Mont-Carmel. Il était le frère de: Denise (feu Roland Gagnon), Alice (Paul Bérubé), Guylaine (Yvan Gagnon), feu Gilles. Il était l'oncle de: Cindy Gagnon (Raymond Dumais), Éric Gagnon (Natasha Nadeau), feu Marco Gagnon, Jean-Philippe Bérubé, Vanessa Gagnon (Sébastien Guillemette), Gabriel Gagnon (Isabelle Leblanc-Goulet). Sont aussi attristés par son départ ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents des familles Voyer, Lavoie et Lévesque ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés à MM. Daniel Lévesque et Raynald Légaré, aux gens du 6e rang ainsi qu'aux aidants cultivateurs. La direction des funérailles a été confiée à la