GIGUÈRE, Véronique



Au CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes à St-Michel-de-Bellechasse, le 29 mai 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Véronique Giguère, fille de feu Alphonse Giguère et de feu Eva Laverdière. Elle demeurait à St-Michel-de-Bellechasse. L'inhumation de ses cendres aura lieu en présence des membres de sa famille, au cimetière de St-Michel-de-Bellechasse.Elle était la sœur de : Jacqueline (feu Gérald Slater), Gaston, Paulette (feu Jean-Paul Dubé), feu Doris, Pierre, feu Michel, Lucie, André (Claudette Roy); Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du C.H.S.L.D. Vigi Notre-Dame de Lourdes et celui du centre d'hémodialyse de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et pour leur humanité. La famille remercie également les membres de l'Association des bénévoles du C.H.S.L.D. ainsi que les jeunes bénévoles du Collège Dina-Bélanger pour l'aide précieuse apportée à Véronique lors des activités récréatives. Enfin la famille adresse un merci très spécial à toutes les personnes qui ont accompagné Véronique en dialyse pour leur présence rassurante, leur grand dévouement et leur empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'association des bénévoles du C.H.S.L.D. Vigi Notre-Dame de Lourdes, 80 rue Principale, St-Michel-de-Bellechasse, QC, G0R 3S0. Les arrangements funéraires ont été confiés à la :