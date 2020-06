BOULIANNE, Émilien



C'est avec un immense chagrin que nous vous annonçons le décès de M. Émilien Boulianne, survenu tout doucement dans son sommeil dans la nuit du 7 juin 2020 à l'âge de 83 ans.Depuis plus de 60 ans, il fut l'époux aimant de Marie-Josèphe Morneau, un père infiniment bon pour ses enfants: Alexandra (Emilio Norcia), Audrey (Yves-André Ricard) et Michaël, et un grand-papa dévoué pour ses petits-enfant: Maxime Boulianne, Julie-Anne et Rose-Marie Ricard et Marco Norcia. Il était le frère de Rosianne (feu Roland Tremblay), feu Jacques Boulianne (Béatrice Boulianne), feu Lili (feu Bertrand Boulianne), feu Charles-Eugène (Monique Dumont), feu Gertrude (Claude Deliancourt), feu Micheline (Roger Mongeon) et Lucie (Philippe Gauthier). De la famille Morneau, il était le beau-frère de feu Maurice (feu Laurette Gauthier), feu Laurette (feu Albert Moreau), feu Edouard, feu Rosaire, feu Marguerite (feu Charles-Henri Boucher), feu Thérèse (Gérard Gauthier), feu Marie-Paule (feu Joseph St-Gelais) et Germaine. Il avait de nombreux neveux et nièces.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une offrande de messe ou un don à la Fondation des Maladies du Coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Québec, Téléphone : 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca.