POULIN-BLANCHETTE, Judith



A Candiac, le mardi 9 juin 2020 est décédée, à l'âge de 88 ans, Judith Poulin, native de Saint-Georges de Beauce. Elle laisse dans le deuil, son grand Amour Gilbert Blanchette, ses enfants: Daniel (Françoise Bilodeau), Serge (Lyse Summerside) Philippe (France Racine) et Éric (Mélissa Le Siège); sa sœur Edna; sa petite-fille Émilie (Julien Brault- Chénier); Priscillia Roger, Romane Stevenson, Heidi Stevenson ainsi que plusieurs neveux et nièces, beaux-frères et belles-sœurs.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Seva, département des Soins, du Groupe Maurice située à Candiac, pour leur dévouement constant et leur bienveillance.