THIBAULT, Denise

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 juin 2020, à l'âge de 66 ans et 5 mois, entourée de son conjoint et de ses enfants bien- aimés, est décédée madame Denise Thibault, épouse de monsieur Réjean Godbout, fille de feu Armand Thibault et de feu Anna Bouffard. Elle demeurait à Saint-Raphaël, Bellechasse.La famille accueillera parents et ami(e)s auPar la suite, les cendres seront inhumées au cimetière paroissial de Saint-Raphaël-de-Bellechasse.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Karine (Eric Bernard), Sylvianne (Sébastien Picard), Jean-Yves (Valérie Michaudville), Èvelyne (Charles Turgeon); ses petits-enfants: Tania et Olivier Bernard, Alexandra Picard, Louis, Eva, Théo et Romane Turgeon. Elle était la sœur de : Réal (Ginette Béland), André (Sylvie Bilodeau), feu Adrien, Maurice (Johanne Therrien), feu Claude (Chantale Bilodeau), Jean-Pierre (Carole Richard), Hervé (Esther Duchesneau), Rémi (Johanne Duchesneau), Martin (Danielle Desjardins), feu Marie-Reine, Mireille, Conrad (Josée Beaudoin) et Danny (Christian Bisson). De la famille Godbout, elle était la belle-sœur de: feu Normand (Pauline Thibault), Huguette (Jean-Louis Morency), Liliane (Viateur Larochelle) et Adèla (Marcel Côté). Elle laisse également dans le deuil ses oncles et tantes, neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de Montmagny et tout particulièrement aux docteurs Jocelyn Roy et Christophe Hamel pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1 ou à la Société canadienne du Cancer, 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Madame Thibault a été confiée à la