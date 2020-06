DUPONT, William (Bill) Henry



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 5 juin 2020, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur William Henry Dupont, époux de feu dame Solange Demers, fils de feu monsieur Edouard Dupont et de feu dame Eva Sarrazin. Natif de Montréal, il demeurait à Québec, retraité de Bell.Il laisse dans le deuil ses filles: Joanne (son gendre préféré Jean-Jacques) et Linda, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, dont les familles Fregeau, Johnson et Demers, et une amie de la famille Monique Labrie. Il est parti rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Dupont et Demers. Un merci spécial à tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Hôtel-Dieu, 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5 , tél.: 418-525-4385.