VIGER, Irène Petitclerc



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 6 juin 2020, à l'âge vénérable de 95 ans, est décédée dame Irène Petitclerc, épouse de feu monsieur Marcel Viger, fille de feu monsieur Joseph-Emile Petitclerc et de feu dame Albertine Moisan. Elle demeurait à Cap-Rouge, Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane (feu Serges Marois) et Michel; ses petits-enfants : Véronique Marois (Ronaldo Bilodeau), Simon Marois (Brigitte Cliche), Joëlle Viger et Kim Viger; ses arrière-petits-enfants : Samuel Marois, William Marois et Alicia Viger; ses frères et sœurs : feu Lauretta (feu Joseph Robitaille), feu Maurice (feu Olive Ratté), feu Herménégilde (feu Emilia Bertrand), feu Jeannette (feu Gaston Bertrand), feu Rollande (feu André Arial), feu Blanche (feu Armand Maranda), feu Sœur Fernande, feu Guy (feu Marie-Jeanne Légaré), Thérèse (feu René Brousseau), feu Marguerite (Jean-Marc Lachance), feu Fernande (feu Jean-Louis Darveau), ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un grand merci à ses anges des dernières années, les employé(e)s du Jardins Haut Saint-Laurent, 3ème côté Fleuve et côté Quartier. Ces employé(e)s et bénévoles ont été pour elle une source de grand bonheur. Ils sont formidables, aimants et dédiés à la cause. MERCI ! Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jardins du Haut St-Laurent, 4770, rue St-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures (QC), G3A 0K9, tél.: 418-872-4936, ou à la Fondation Épilepsie - Section Québec, 1411, Père Lelièvre, Québec (QC), G1M 1N7, tél.: 418-524-8752.