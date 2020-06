PROULX, Colette



À Montréal le 5 juin 2020, après une lutte contre le cancer, est décédée entourée des siens à la maison, Colette Proulx, 68 ans, née à Sainte-Claire, comté de Bellechasse. Nous retenons de Colette sa grande générosité et son air ricaneur. Pour elle, le bonheur de vivre rimait avec simplicité, enthousiasme et ouverture envers les autres. Elle laisse dans le deuil son époux Pierre Labonté, ses trois enfants: Catherine (Philippe), Maude (Isaac) et Alexis (Frédérique); son petit-fils Charles; de même que ses frères: Roland (Madeleine), Paul (Lyne), Jean-Pierre (Nancy) et Claude (Josée); sa belle- famille: Georges (Estelle) et Céline (Robbie) et de nombreux neveux, nièces et amis.Pour ceux et celles qui souhaitent faire un don, merci de le faire à la fondation de la Société des soins palliatifs à domicile du Grand Montréal ou à la fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont dédié à l'oncologie.