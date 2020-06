VALCOURT, Jacques



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 9 juin 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Jacques Valcourt, époux de feu dame Marthe Labrecque. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairele jeudi 18 juin 2020 de 13h30 à 15h30 et de là au cimetière de St-Louis de Courville.Il laisse dans le deuil ses frères, sa sœur, beau-frère et belles-sœurs : feu Bernard (feu Charlotte Giroux), Madelyne (feu Clément Pelletier) et feu Michel (Henriette Boutet) ; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Labrecque : feu Thérèse (Roger Morin), Louisette (Gilles Dionne), feu Jacques et Maryette (Gérald Mercier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces et ami(e)s. Les familles Valcourt et Labrecque tiennent à remercier Louisette et Gilles pour leur grand dévouement auprès de Jacques. Un remerciement spécial aussi au personnel des départements B5, B7 et B8 de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bur. 405, Québec (QC) G1J 0H4 Par téléphone au 418 525-4385 / site internet : www.fondationduchudequebec.org