LACHANCE, André



À l'Hôpital de l'enfant-Jésus de Québec, le 21 mai 2020, à l'âge de 81 ans est décédé monsieur André Lachance, époux de feu Anita Chapadeau, fils de feu madame Germaine Lapierre et de feu monsieur Marcel Lachance. Il laisse dans le deuil sa compagne de vie, Lucille Lehouillier; ses enfants: Danielle (René Roberge), Gilles (Anne-Marie Domaine) et Sylvain (Johanne Perron); ses petits enfants: Angélica, Julia, Emmanuelle, Matis et Emerick; ses frères et sœurs: Fernand (Françoise Chantal), feu Jean-Claude (feu Francine Lessard, Yvan (feu Louise Mathieu, Yolande Dolbec), feu Micheline (René Normand); Louisette, feu Jean-Louis et feu Raynald et neveux et nièces. Il laisse également plusieurs grands amis: Roger Landry, Christian Rouleau, Mario Paradis et ainsi que plusieurs autres personnes qui lui étaient chères.À tous ceux qui l'ont connu, nous vous invitons à le garder chaleureusement dans vos souvenirs. Notre famille voulait remercier le personnel de l'Hôpital de l'enfant-Jésus de Québec pour les bons soins prodigués malgré les circonstances particulières.