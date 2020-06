BERTHELOT, Rita



Au Centre d'hébergement Notre-Dame de Lourdes, le 30 mai 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Rita Berthelot, épouse de feu monsieur Maurice Trudelle, fille de feu monsieur Georges Berthelot et de feu dame Angéline Béliveau. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses filles : Linda (Jean-Louis Boutin), Danielle, Chantale et Christine (Paul-André Boisclair); ses 10 petits-enfants : Mathieu, Marie-Ève, Josiane, Jacynthe, Laurence, Julien, Renaud, Sarah, Donavan et Frédéric; ses 2 arrière-petites-filles Mia et Lexi, sa sœur Hélène et son frère Fabien, ainsi que plusieurs nièces et neveux, autres parents et amis. Elle est allée rejoindre sa fille Jacynthe. Un immense merci à tout le personnel du Centre d'hébergement Notre-Dame de Lourdes qui, en notre absence due à la situation actuelle, est devenu sa deuxième famille. Vous l'avez tellement choyée et sécurisée par votre amour, vos sourires auxquels elle répondait par un clin d'œil ou " Bonjour toi ". Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (QC), G1T 1P5, tél.: 418-688-0878.