Après presque quatre mois de crise, l’Équateur pense avoir contrôlé la pandémie

Le nouveau coronavirus a semé le chaos en Équateur, y causant près de 3900 morts en moins de quatre mois et alertant le reste de l’Amérique latine sur l’urgence sanitaire qui s’annonçait. Mais ce petit pays andin estime que le pire est derrière lui.

Si la Covid-19 continue à circuler, avec en moyenne 37 décès par jour pour une population de 17,5 millions d’habitants, le gouvernement pense l’avoir désormais sous contrôle.

« La pandémie est contenue », a affirmé le ministre de la Santé, Juan Carlos Zevallos, lors d’un entretien avec l’AFP.

Ce médecin de 62 ans assume la responsabilité de la crise, qui s’est traduite par des scènes dantesques à Guayaquil, deuxième ville du pays et épicentre régional de la pandémie. Les morgues ont été débordées, les cadavres se sont accumulés dans les logements et le système hospitalier a ployé sous l’afflux des malades.

L’Équateur, où le premier cas de Covid-19 a été détecté le 29 février, est le pays qui enregistre le taux de mortalité le plus élevé d’Amérique latine, avec 217 morts par million d’habitants.

Il est devant le Brésil (192), qui est presque trente fois plus grand, douze fois plus peuplé et désormais deuxième de la planète pour le nombre de cas et pour le nombre de morts après les États-Unis.

Comptant près de 46 000 cas, dont 3900 morts, le gouvernement équatorien a commencé à assouplir ses mesures de confinement à la mi-mai lorsque le nombre de décès, les hospitalisations et les appels en urgence pour troubles respiratoires ont diminué, selon le ministre.

Principaux extraits de cet entretien:

Quelle est la situation de la pandémie aujourd’hui en Équateur?

Je pense que la situation est contrôlée. Nous avons passé une très mauvaise période à Guayaquil. Nous avons une forte demande pour des unités de soins intensifs à Quito, dans la province de Pichincha, mais dans le reste du pays, la situation est sous contrôle. Cela signifie qu’il n’y a pas de hausse ou de pic très important, et que pour le moment nous pouvons faire face.

Le taux actuel reste toutefois de 251 cas par 100 000 habitants.

L’Équateur est parmi les premiers en Amérique latine et cela est dû au problème que nous avons eu initialement à Guayaquil, où il y a eu un grand nombre de patients contaminés de manière subite et massive (...) et cela a débordé complètement nos capacités.

En mars, nous avons eu jusqu’à 4604 consultations par jour pour des troubles respiratoires et aujourd’hui, nous sommes entre 1000 et 1041 au niveau national depuis début juin. La pandémie est contenue.

Qu’en est-il des morts?

En nombre de décès, nous avons atteint les 207 (dans les hôpitaux) au niveau national pour une seule journée à cause du coronavirus. Depuis le 27 mai, on ne dépasse pas les 10 par jour (dans les établissements publics).

Dans le Pichincha (province de Quito, la capitale), il y a 20 à 24% de décès supplémentaires (avec un maximum de six par jour au cours des deux dernières semaines).

Pensez-vous toujours que 60% de la population équatorienne va être contaminée?

Ce sont des estimations au niveau mondial, en particulier à partir de ce qui s’est passé dans la région asiatique. En Europe, cela a un peu changé, et maintenant en Amérique latine, en particulier en Équateur.

Il est possible qu’aux 120 jours, nous atteignons les 60% de contagion.

Lors d’une étude sur un échantillon représentatif à Quito, nous avons vu que 33% des gens avaient déjà acquis une immunité ou des anticorps.

Cela veut dire que le nombre de contaminations a été limité avec les mesures d’isolement et celles prises par le gouvernement.

Le taux de transmission du virus a été de moindre impact, plus faible.

Qu’en est-il de Quito, ville la plus peuplée du pays avec 2,6 millions d’habitants? La situation peut-elle déborder?

En thérapie intensive, en hospitalisation, mais surtout en soins intensifs, il y a une hausse. C’est la conséquence d’un pic de contagion qui s’est produit il y a trois ou quatre semaines.

De 80 à 90% des gens qui sont contaminés ne montrent pas de symptômes ou des symptômes très légers. Des 10% restants qui ont des symptômes, seule une partie nécessite une hospitalisation.

Mais il est très peu probable qu’il y ait à Quito autant de contaminations qu’en mai (4549).