Artemi Panarin saute sur la glace

Quelques joueurs des Rangers de New York ont patiné pour la première fois samedi, après plusieurs semaines de confinement. L’attaquant Artemi Panarin faisait partie de ceux qui se sont élancés sur la patinoire du complexe d’entraînement des Rangers à Greenburgh, dans l’État de New York.

Les défenseurs Adam Fox, Marc Staal et Brendan Smith étaient également présents.

En cas de reprise, les Rangers affronteront les Hurricanes de la Caroline lors du premier tour des séries.

Depuis le lancement de la phase 2 cette semaine par la Ligue nationale de hockey, qui permet aux joueurs de s’entraîner individuellement ou en petits groupes dans les complexes d’entrainement de leurs équipes, les différentes formations s’activent progressivement.

Vendredi, le capitaine des Bruins de Boston Zdeno Chara a recommencé à patiner en compagnie de John Moore et Par Lindholm. Brad Marchand et Patrice Bergeron avaient fait de même plus tôt en semaine.

Plusieurs joueurs des Flames de Calgary, dont Mark Giordano, ont aussi patiné, vendredi, au Scotiabank Saddledome.

Le Canadien de Montréal devrait pour sa part ouvrir les portes de son complexe d’entrainement lundi.

La phase 3 du retour au jeu s’amorcera le 10 juillet alors que les 24 formations qui participeront au tournoi éliminatoire de la LNH seront autorisées à amorcer leurs camps d’entrainement.