Comme Floyd, il est mort une heure après son arrestation violente

La publication de la vidéo de l’arrestation qui a mené à la mort de George Floyd a fait en sorte que de nombreuses autres images d’actions policières violentes ont commencé à circuler.

C’est le cas de l’arrestation d’un homme d’Oklahoma City survenue en mai 2019, dont la vidéo a été rendue publique après des demandes du mouvement Black Lives Matter.

Tout comme Floyd, il est décédé peu de temps après l’incident. Et tout comme Floyd, il a répété plusieurs reprises «I can’t breathe» pendant qu’on le maintenait au sol, a rapporté CNN.

Sur les images, on peut voir la police confronter Derrick Scott, 42 ans, dans un stationnement après avoir reçu un appel concernant un homme armé.

Scott met d’abord ses mains dans les airs avant de finalement partir en courant. Il est poursuivi par deux agents qui le rattrapent et le plaquent au sol.

Un des policiers met son bras derrière son dos. «Je ne peux pas respirer», dit M. Scott. «Je m’en fous», répond le policier.

Éventuellement, un agent remarque que le suspect ne bouge plus et qu’il ne parle plus. «Il fait comme s’il était inconscient», dit l’un d’eux.

Pendant que Derrick Scott était au sol, un des policiers a sorti une arme de sa poche. Éventuellement, il a été emmené sur une civière. Une heure plus tard, il était décédé.

L’enquête n’a pas permis de déterminer la cause de la mort. Le coroner a dit qu’il n’y a pas eu de trauma fatal, mais que la contrainte physique, l’utilisation récente de méthamphétamine et l’asthme pourraient avoir joué un rôle.

La police d’Oklahoma City a affirmé que ses policiers n’avaient pas utilisé de force excessive et qu’ils étaient exonérés dans toute cette histoire.