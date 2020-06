COVID-19: plusieurs points chauds inquiètent

Il n’aura fallu que six mois à la pandémie de COVID-19 pour infecter plus de 7,7 millions de personnes et causer la mort de plus de 427 000 d’entre elles à l’échelle du globe.

Loin d’être jugulée, la crise sanitaire continue de plus belle, avec trois principaux foyers qui sont les États-Unis, le Brésil et la Russie, des pays ayant comme dénominateur commun d’avoir des dirigeants qui ont relativisé les risques de contaminations et de pertes de vie dès le départ.

Si, en février et en mars, c’est l’Europe qui montrait des signes d’essoufflement avec des systèmes de santé complètement débordés et des morts par millier chaque jour, notamment en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, depuis, les États-Unis ont pris le haut du pavé.

Voici un tour d’horizon de la situation s’appuyant sur les données de l’université et de l’hôpital John’s Hopkins.

ÉTATS-UNIS

Plus de 2 millions de commettants du président américain Donald Trump ont contracté le coronavirus, ce qui en fait de loin le pays le plus touché par la pandémie. Son plus proche poursuivant dans cette sombre course est le Brésil, avec ses 828 000 tests positifs. Au départ, le milliardaire républicain a parlé du nouveau coronavirus comme d’un simple rhume qui serait vite oublié, mais il a dû réajuster le tir depuis, à son grand dam, car l’économie américaine a beaucoup souffert et les nouveaux chômeurs se comptent par dizaines de millions. Le bouillant chef de la plus grande puissance du monde refuse toujours de donner l’exemple en portant un couvre-visage. C’est l’État de New York qui a été le plus marqué par le virus, avec plus de 30 000 décès, pour un total, à l’échelle du pays, de 114 875 décès. Certains experts n’hésitent plus à évoquer les 200 000 morts en sol américain.

BRÉSIL

Dirigé depuis le 1er janvier 2019 par Jair Bolsonaro, un président d’extrême droite qui continue de nier la menace inhérente à la COVID-19, le Brésil est maintenant le deuxième foyer pandémique au monde, avec près de 829 000 infections à ce jour. Plus de 41 000 Brésiliens ont perdu leur combat contre la maladie et le compteur continue de rouler, les professionnels de la santé disant qu’il manque de ventilateurs pour maintenir en vie les cas les plus graves, ce que nie le gouvernement. Le Brésil, qui compte 212 millions d’habitants, vient de dépasser le Royaume-Uni et ses 41 747 morts.

RUSSIE

La Russie a mis du temps à comptabiliser des cas de coronavirus, mais elle est aujourd’hui le troisième foyer pandémique au monde. La nation de Vladimir Poutine dénombre, selon les chiffres officiels, plus de 519 000 cas confirmés de la maladie. Son nombre de décès est peu élevé, dans les circonstances et par rapport à d’autres pays, avec plus de 6800 morts. Des critiques accusent le gouvernement de sous-estimer les pertes de vie, qui ont d’ailleurs été revues au double, en avril, par rapport aux chiffres d’abord annoncés.

CHINE

La Chine, d’où le nouveau coronavirus a émergé à la fin de 2019, connaît une résurgence de la COVID-19 avec un foyer dans la capitale du pays, Pékin. Onze de ses quartiers ont dû être bouclés et les autorités chinoises pourraient bien faire face à une nouvelle menace de pandémie. Depuis le début de la crise, la Chine est montrée du doigt pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour barrer la route au virus – c’est le cas de Donald Trump qui ne se gêne pas pour le répéter sur toutes les tribunes – et des experts remettent en question son bilan, qui fait état de 84 229 infections et de 4638 morts. Ce nombre peu élevé de morts est d'ailleurs inférieur aux chiffres du Québec, alors que la Chine est le pays le plus populeux de la planète.

CANADA

La situation au Canada est fort différente d’une province à l’autre et le pays est le 17e plus touché à l’échelle mondiale. Plus de 98 000 Canadiens ont été déclarés positifs à la COVID-19 à ce jour et le nombre d’infections semble ralentir ces dernières semaines. Le pays a franchi la barre des 8000 décès ces derniers jours. C’est le Québec et l’Ontario qui sont les plus durement frappés par la crise sanitaire, avec respectivement 53 824 et 31 992 cas confirmés, en plus de 5195 et 2507 décès. Contrairement à beaucoup d’autres pays évoqués plus haut, les gouvernements au Canada ont délié les cordons de la bourse pour aider leurs citoyens et soutenir l’économie. Le pays est maintenant en plein déconfinement graduel, mais, à l’instar du reste du monde, les Canadiens craignent une deuxième vague. Pour leur part, les différentes autorités de la santé publique ne s’entendent pas pour recommander le port du masque.

Avec l’AFP