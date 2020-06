FORTIER, Yvon



À l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, le 29 mai 2020, à l'âge de 79 ans et 11 mois, est décédé M. Yvon Fortier, fils de feu Rosario Fortier et de feu dame Annette Dumais. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s en toute intimité à la résidence funérairede 13h à 14h50.et de là au cimetière de St-Louis de Courville.Il laisse dans le deuil sa sœur Jocelyne (Marie Thérèse Reboul, de France), son curateur Michel-M. Fortier (Nicole Beaudet), les membres de son conseil de famille : Dre Mireille Arteau Gauthier (Dr. Pierre Gauthier), Francine Fortier Rivest, Philippe Alleyn (Pauline Tremblay) et Charles Alleyn, ainsi que plusieurs cousins et cousines des familles Dumais et Fortier et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier M. Mario Simard du CRDI, Mme Marie-Josée Belzile (Dominique Poulin) responsable de la maison intermédiaire où Yvon a vécu, Dre Amélie Mercier de l'IUSMQ, Mme Monelly Radouco Thomas psychiatre, ainsi que tout le personnel pour le support et les bons soins prodigués à Yvon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, 2601, Chemin de la Canardière, Québec, QC G1J 2G3, 418 663-5000 poste 5155.