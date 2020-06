«Donner des spectacles, c'est viscéral»

Gardé à l’écart de la scène depuis maintenant trois mois en raison de la pandémie de COVID-19, Marc Dupré avoue ressentir un grand vide. Sans les planches, son équilibre entier est compromis. « Il me manque quelque chose à l’intérieur de moi. Ça me fait réaliser à quel point mon besoin de donner des spectacles est viscéral », confie-t-il.

« On est chanceux de faire ce métier-là qui nous permet de recevoir autant d’amour de la part du public. Quand on ne l’a plus, ça crée un manque. Et ça, je le ressens en ce moment », poursuit Marc Dupré au bout du fil.

Il faut dire que c’est sur scène qu’il a amorcé sa carrière, y connaissant ses premières heures durant les années 1990. Jadis connu en tant qu’humoriste et imitateur, il a longtemps emprunté les voix des autres avant de finalement miser sur la sienne avec un premier album en 2005.

« J’étais fatigué »

Certes, le chanteur avoue qu’il « aurait compris » s’il n’avait pas pu remonter sur scène cet été en raison de la pandémie. Il avait d’ailleurs initialement vu cet arrêt obligatoire comme l’occasion de reprendre ses forces, les derniers mois ayant été particulièrement occupés. Entre les tournages de La Voix et le lancement de son plus récent album, Rien ne se perd, l’énergie commençait à diminuer.

« J’étais fatigué. Alors quand tout s’est arrêté en mars dernier, je me disais que j’allais prendre ça comme un break, que j’allais me reposer avec ma famille. C’est ce que j’ai fait, et ça a fait du bien. Mais je me suis aussi rendu compte à quel point la scène est importante à mon équilibre. Ça me manque tellement », explique-t-il.

Cet équilibre si précieux, Marc Dupré est sur le point de le retrouver. Dès vendredi, il entamera une série de concerts qui le mènera dans les ciné-parcs et musiparcs de la province, 13 arrêts étant prévus dans des villes telles que Québec, Gatineau, Mercier, Sherbrooke et Mirabel au cours de l’été.

Le concept a déjà fait ses preuves au Danemark et en Allemagne : des artistes montent sur des scènes mobiles, érigées dans des endroits capables d’accueillir un grand nombre d’automobiles. La prestation est retransmise en temps réel sur un écran géant et relayée par le système audio des véhicules.

Valeurs sûres

En entretien avec Le Journal, Marc Dupré avoue ne pas trop savoir à quoi s’attendre de ce nouveau procédé qu’il n’a pas encore expérimenté. Et c’est – du moins, en partie – ce qui rend l’expérience encore plus emballante.

« C’est excitant, tant pour les artistes qui vont faire ça pour la toute première fois que pour les spectateurs qui n’ont jamais vécu quelque chose comme ça. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais ce que je sais, c’est que les gens ont particulièrement besoin de voir des spectacles, de s’amuser et de se changer les idées en ce moment. C’est ma job à moi de m’assurer que ce soit réussi », avance-t-il.

Photo Ben Pelosse

Pour ce faire, Marc Dupré a monté un tout nouveau spectacle, façonné sur mesure pour ce nouveau procédé. Au programme, uniquement des « valeurs sûres », soit ses plus grands succès radiophoniques et des reprises « qui marchent à tout coup ». Il y a donc fort à parier qu’au moins un titre de Bryan Adams se fera un chemin jusqu’au programme de ses concerts.

Bientôt dans les salles ?

Quant à l’avenir des concerts en salles, Marc Dupré semble plutôt optimiste. Évidemment, la réalité risque d’être bien différente de celle qu’on a connue lorsque viendra le temps de reprendre place dans les amphithéâtres de la province. Mais le chanteur est bien déterminé à y retourner lorsque le gouvernement donnera le feu vert à la tenue de spectacles intérieurs.

« Faire des spectacles, c’est un réel besoin pour moi, alors je n’arrêterai jamais. Si on doit les faire dans des plus petites salles, devant moins de gens... Eh bien, c’est ce qu’on va faire. On va s’adapter aux consignes et [...] trouver des moyens créatifs pour continuer de donner des spectacles. Il le faut », affirme Marc Dupré.

« On nous dit souvent à quel point c’est important de se réinventer. Alors, allons-y. Réinventons-nous. C’est le moment de prouver qu’on en est capables », ajoute-t-il.

Un premier contrat d’animateur

Marc Dupré pourra bientôt ajouter un nouveau titre à son curriculum vitæ : animateur. Le chanteur pilotera cet automne le nouveau rendez-vous télévisuel dominical de TVA, The Recording Studio.

Dans cette adaptation québécoise d’un format signé Fremantle (American Idol), il accompagnera des participants en studio, où ils réaliseront leur rêve d’enregistrer une chanson. Mais pas n’importe laquelle. Chaque invité, issu du grand public, posera sur disque un titre particulièrement significatif, partageant au passage les souvenirs y étant associés.

« Tout le monde a une chanson qui a complètement changé le cours de sa vie », avance Marc Dupré.

En effet. La sienne ? Nancy (With the Laughing Face), de Frank Sinatra.

« C’était la chanson préférée de [mon beau-père] René Angélil, celle sur laquelle il a dansé avec Anne-Marie à notre mariage. Je n’avais jamais autant pleuré qu’à ce moment-là. Depuis, c’est immanquable ; chaque fois que je l’entends – même si c’est à la pharmacie –, je me mets à brailler », confie-t-il en riant.

Les grandes lignes de ce nouveau Recording Studio sont déjà dictées par les ayants droit. Mais les détails, eux, se préciseront au cours des prochaines semaines, le début du tournage n’étant prévu qu’en août.

À ce sujet, Marc Dupré est d’avis que le format de The Recording Studio est particulièrement bien adapté aux mesures de distanciation physique instaurées par le gouvernement durant la pandémie.

« Le studio, c’est l’endroit idéal pour garder ses distances ; tout est fait pour que chaque personne soit isolée. Et comme c’est une émission sans public, il n’y a absolument aucun risque », souligne-t-il.

Le retour de La Voix

D’ici la diffusion de The Recording Studio, Marc Dupré regagnera son fauteuil de coach pour la dernière ligne droite de La Voix. La huitième saison, interrompue en mars dernier en raison de la COVID-19, reprendra son cours normal en septembre, avec six nouveaux épisodes qui culmineront avec le couronnement d’un nouveau vainqueur.

Toujours en contact avec ses candidats, Marc Dupré avoue les sentir fébriles à l’idée de reprendre l’aventure. Et le coach est convaincu que les événements difficiles traversés depuis mars dernier se feront ressentir à la reprise des tournages.

« Avec tout ce qui arrive en ce moment, l’émotion est encore plus à fleur de peau. Il faut utiliser ça, puiser dans ce qu’on vit ces temps-ci, pour véhiculer l’émotion. C’est certain que ça va paraître dans l’étape suivante des directs », promet-il.

La tournée de Marc Dupré s’amorcera vendredi au musiparc de la baie de Beauport. Elle se terminera le 10 septembre au Ciné-Parc Orford de Sherbrooke.