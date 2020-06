SÉVIGNY, Annette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 mai 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Annette Sévigny, épouse de feu monsieur Paul Blanchette, fille de feu monsieur Adélard Sévigny et de feu dame Anna-Marie Tremblay. Native de Dolbeau, elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Anne (Réjean Poirier), Christine (Roch Fréchette), Sonia et Jean Blanchette (Sylvie Lecompte); ses petits-enfants : Mathieu Fréchette (Julie Lebel), Jérôme Fréchette (Marjorie Bélanger), Amélie Poirier (Sébastien Tousignant), Marie-Hélène Poirier (Dany Girard), Élise Blanchette (Pierre-Alexandre Gosselin), Camille Blanchette, Antoine Lawrence et Philippe Lawrence; ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs : Réal (Lise-Berthe Lizotte), Madeleine, feu Zoël (Lucie Lessard), Denise, et Jacques Sévigny (Nicole Girard); son beau-frère Georges Blanchette (Monique Bouchard), ses amis de longue date Théo Leclerc et Christiane Tremblay, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jane H. Dunn, 7175 avenue Trépanier, Québec (QC), G1H 6A9, tél.: 418-623-0276, courriel: fondationjhdunnrepit@videotron.ca, site Internet : https://www.fondationjanehdunn.com/dons.