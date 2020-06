LACHANCE, Jocelyn



À Québec, le 29 mai 2020, à l'âge de 78 ans est décédé monsieur Jocelyn Lachance, époux de madame Denise Miller, fils de feu Wilfrid Lachance et de feu Evana Bélanger. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: feu Luc et Sandra; ses frères et sœurs: feu Magdeleine (feu Henri Guilbeault), Françoise (feu Alphonse Leblond), feu Guy (feu Monique Lachance), feu Rolande (feu Omer Forgues), feu Jean-Claude (Gisèle Lachance), Louisette (feu Léon Châteauvert), Ghislaine (Jean-Guy Crépeault), Réjeanne (feu Claude Carmichaël), Adrien (Ghislaine Simard), Colette (Walter Paré) et René (feu Mariette Moisan); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Miller: André (feu Marthe Martel) feu Jean-Claude (Margot Guimond), Louisette, Robert (feu Rachel Sylvain) et Madeleine (Yvon Defoy); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, département des soins intensifs pour les excellents soins prodigués, ainsi que leur humanité envers la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, téléphone: 418 682-6387, www.coeuretavc.ca.