LACASSE-CAUCHON, Georgette



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre chère Maman.Merci à vous, Maman. Pour l'éducation que vous avez su nous prodiguer; Pour le juste équilibre entre nos désirs et nos besoins; Pour votre présence et votre force. Merci d'avoir su quand nous entourer ou nous laisser notre liberté. Merci, Maman, d'avoir été notre guide, notre modèle et la meilleure des mamans. Vos dernières paroles furent : " Merci pour tout ". Mais c'est nous qui vous le disons : Merci pour tout, chère Maman!À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 2 juin 2020, à l'âge de 98 ans et 3 mois, est décédée madame Georgette Lacasse, épouse de feu Henri Cauchon. Elle était la fille de feu Philomène Guay et de feu Damasse Lacasse. Elle demeurait à Château-Richer.Elle était la mère de 14 enfants. Elle laisse dans le deuil: feu Guy (feu Étiennette Desgagnés), Jeannine (feu Richard Cloutier, Robert Hamel), Céline (feu Joseph Trudel, Joseph Edmond Poulin), Monique (Laurent Goudreault), Marcel (Carmen Mathieu), Lucie (Raynald Fortier), feu Ghislaine, feu Lucien (Martine Paquet), Colette (Jacques Carrier), Edouard (Suzanne Bédard), Yves (Caroline Lacroix), Jean-Claude, Christiane (Alain Labrie) et Yvon (Maryse Duguay); ses 26 petits-enfants: Danny, Annie et Daniel Cauchon, Yannick Cloutier, Anne Trudel, feu Daniel et Nathalie Goudreault, Wiston, Esthel et Elveyn Cauchon, Mireille Lessard, Nancy et Julie Barrette, Jean-François et Sébastien Cauchon, Karine Guevremont, Carl, Cynthia et Cédric Cauchon, Valérie et Éric Cauchon, Katia, Keven et Kym Cauchon, Jacky et Eddy Therrien; ainsi que leurs conjoint et conjointe. Ses 31 arrière-petits-enfants: Jordan Cauchon, Laurie, Rose, Olivier et Mélodie Lepage, Jean-Noël et Katarina Cauchon, William Gosselin, Frédérika et Alexane Tremblay, Lisa et Alex Duchesne, Maxime Regnière et Véronika Poulin, Méghan et Maïka Cauchon, Olivier et Ève-Marie Cauchon, Mahina, Marie-Ange et Mahick Breton, Émie Cauchon, Loïck Gravel et William Courtemanche, Alice Cauchon, Noémie Cauchon, Loïck et Kelyanne Leconte, Oxana et Charles Therrien, Ryden Therrien; ses 6 arrière-arrières petits-enfants: Tristan Maltais, Harrisson et Amandine Courteau, Marc-Antoine, Mathieu et Marie-Anne Regnière. Elle laisse dans le deuil sa sœur: Antoinette Lacasse (feu Pierre Picard), ses belles-sœurs: Jeannette Trudel (feu Lionel Lacasse), Simone Racine (feu Lorenzo Lacasse), Huguette Lavoie (feu Hormidas Lacasse). Elle est allée rejoindre ses autres frères et sœurs: feu Maria (feu Louis Racine), feu Arthur, feu Joseph, feu Hélène (feu Adélard Picard, feu Charles Côté), feu Henri, feu Armand (feu Cécile Picard), feu Marie-Anne (feu Armand Cauchon, feu Lucien Davidson), feu Jean-Louis, feu Rita, feu Philippe (feu Antoinette Verreault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cauchon : feu Marie-Ange (feu Onésime Trudel), feu Antoinette (feu Joseph Gallien), feu Jean-Baptiste (feu Cécile Racine). Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, entre autres la Dre Caroline Kochuyt, ainsi que les infirmiers et infirmières. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11000 rue des Montagnards, Beaupré, Qc G0A 1E0 Tél.: 418-827-5773 poste 2802. Vos témoignages de sympathie peuvent être transmis par courriel à l'adresse suivante : coopfunérairecr@outlook.com Télécopieur : 418-824-4498