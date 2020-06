ALLARD, René



Entouré de l'amour des siens, au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le 26 mai 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé Monsieur René Allard, époux de Jacqueline Côté, fils de feu Eddy Allard et de feu Marie-Rose Méthot. Natif de St-Nicolas, il demeurait à Laval. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants; Yves (France), Sylvain (Jocelyne) et Nancy, ses petits-enfants; Mathieu (Nesrine), Mélissa (Alexandre), Roxanne et Justin; ainsi que son frère Réal et sa sœur Anita; sont également affectés par son départ ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et ami(e)s.Merci d'être avec nous en pensée. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation Canadienne du Cancer.