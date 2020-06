Faites place aux pollinisateurs!

Camille et Paolo sont deux amis inséparables. La particularité de leur amitié ? Camille est une fillette et Paolo est un petit perroquet bleu ! Avec l’arrivée du printemps, un nouvel ami surgit : un colibri, qu’ils nomment Tipiti. Tous les jours, Camille et Paolo s’amusent à regarder Tipiti butiner de fleur en fleur avec son long bec. Ainsi, lorsque le colibri disparaît, ils cherchent un moyen de l’attirer à nouveau au jardin...

Ce splendide album des Éditions de la Bagnole est un vrai charme pour tous les amoureux de la nature, les petits comme les grands. Si sa couverture est sublime, ce n’est qu’un aperçu de toute la beauté qui se trouve à l’intérieur ! Avec ce récit mignon, tout en tendresse et en légèreté, le duo de créatrices Lucie Papineau et Lucie Crovatto effectue un beau retour depuis son ouvrage L’escapade de Paolo, finaliste au Prix du Gouverneur général. C’est réussi, car on adore plonger à nouveau dans le petit monde de Camille et Paolo.

Un petit goût sucré de printemps et d’été

Le beau temps est enfin là et ça fait un bien fou de se mettre les mains dans la terre, tout en laissant nos narines explorer les divers parfums des jolies fleurs de nos jardins. C’est ainsi qu’à leur façon, Camille et Paolo invitent tout le monde à devenir amis avec les oiseaux, les papillons, les coccinelles et même les bourdons, afin de laisser agir leur « magie » sur la nature !

Avant même de s’attaquer au récit de cet album, le lecteur peut repérer les 12 pollinisateurs, au début du livre, puis ensuite s’amuser à les identifier, au fil de l’histoire, car ils sont cachés dans le jardin de Camille et Paolo. Un autre petit « plus » qui fait de cet album un coup de cœur : sa jaquette qui se transforme en affiche et qui contient des tonnes de renseignements sur divers insectes, oiseaux et fleurs.

Une histoire qui fera plaisir à lire et relire tous les soirs d’été !

Le chemin de Jada

Iris et Jada sont des sœurs jumelles. Avec leurs yeux de chat, leur nez rond et de longues nattes, elles sont identiques... ou presque. En effet, alors que la peau d’Iris est aussi claire que l’acacia, celle de Jada est aussi foncée que le cacao. Dans leur village, Jada se sent délaissée, car on se moque de sa peau si sombre. Serait-elle une enfant de la Nuit, comme lui dit sa grand-mère ? Pour en avoir le cœur net, Jada décide de s’aventurer hors du village... Une histoire plus qu’appropriée pour expliquer le racisme aux enfants. Parce que chacun brille à sa façon.

Fred sait tout sur la disparition des dinosaures

La disparition des dinosaures... Voilà un événement important de l’histoire que tout le monde peine encore à expliquer, des années et des années plus tard. Eh bien, Fred, lui, a sa petite idée à ce sujet ! En fait, il a précisément 11 théories pouvant expliquer leur extinction. Les dinosaures ont-ils voulu faire un voyage dans l’espace ? Ont-ils dansé, tous ensemble, une gigue qui en est venue à faire trembler dangereusement la Terre ? Ou peut-être bien que leur disparition est tout simplement un tour de magie qui a mal tourné... Les petits esprits curieux adoreront cet album rempli d’humour !

Petit Panda bouge tout le temps

Petit Panda a la bougeotte. Il est incapable de se concentrer sur une seule chose à la fois. C’est dommage, car il rêve de compter un but, lors d’une partie de soccer de son équipe. Cependant, il a tellement la tête ailleurs qu’il ne voit parfois même pas le ballon. Ses parents tentent de l’aider, mais ça ne fonctionne pas... Et si la grande imagination de Petit Panda pouvait l’aider à gérer son énergie ? Un récit imprégné de joie de vivre, de conseils éclairés et de moyens pour aider les enfants à mieux vivre avec l’hyperactivité.

À cheval sur l’été

Parce qu’un recueil de poèmes, ça met un baume sur notre cœur ! Ce nouveau recueil de la collection « Ma petite vache a mal aux pattes », de Soulières Éditeur, célèbre pleinement l’été, toutes ses joies, ses beautés, ses activités et ses sautes d’humeur (orages et chaleur caniculaire). Au programme : de courts poèmes au goût de gourmandises typiques d’été comme la guimauve grillée sur un feu de camp ou le sundae si savoureux à la crémerie du coin, ou, encore, des soirées au chalet à regarder les étoiles, puis les fameuses boîtes de déménagement du 1er juillet. De quoi ravir toute la famille.