Incapable de garder le rythme

Raphaël Lessard, brillant en fin de course, a rallié l’arrivée au 11e rang à Homestead, en Floride, à son 10e départ à vie dans la série des camionnettes de NASCAR.

• À lire aussi: Série Euro NASCAR: nouveau calendrier pour Villeneuve

Le pilote de Saint-Joseph-de-Beauce, occupait la quatrième place avec 57 tours à parcourir quand tout a basculé. Incapable de se maintenir dans le peloton de tête, celui qui s’était élancé de la 13e place concèdera par la suite plusieurs positions avant un arrêt au puits de ravitaillement coûteux à 39 tours de la conclusion de la course.

Une halte qui lui vaudra une pénalité pour vitesse excessive. Il devra repasser dans cette même ligne des puits où il n’en sortira qu’à la 24e place.

« Je m’excuse, a dit Lessard à son ingénieur à sa sortie de voiture. C’est de ma faute... »

À la dure

Le pilote de 18 ans obtient néanmoins son meilleur résultat en cinq présences cette année dans la troisième division du NASCAR. La course a été remportée par nul autre que Kyle Busch.

Lessard apprend à la dure. Ces courses, présentées à huis clos en raison de la pandémie, sont sans préambule. Sur un circuit qui lui était encore inconnu, aucune séance d’essais privés, ni qualifications ne lui ont pas permis de se familiariser avec ce tracé d’ovale d’un mille et demi avant que le drapeau vert ne soit agité.

« J’ai beaucoup de difficulté à trouver la bonne trajectoire de course, a-t-il fait savoir à son ingénieur. Tout va bien à l’intérieur, mais quand je me retrouve dans la ligne extérieure, c’est plus compliqué. Je dois m’améliorer... »

La prochaine course de la série des Camionnettes de NASCAR aura lieu le 27 juin (départ à midi 30) au circuit de Pocono, en Pennsylvanie.

Labbé classé 25e

Plus tôt en après-midi, Alex Labbé participait à la course de la série Xfinity et c’est à la 25e place, à deux tours du vainqueur Harrison Burton, qu’il a rallié l’arrivée.

Après s’être élancé au 36e rang sur les 37 partants, le pilote de Saint-Albert a su remonter le peloton, au profit d’une stratégie fructueuse, pour se hisser à la cinquième position à l’issue du premier segment.

Mais les réjouissances ont été de courte durée. Labbé a écopé de deux pénalités par la suite en raison de l’intervention trop hâtive de ses mécaniciens pendant des arrêts au puits de ravitaillement.

« L’une d’elle a fait très mal, a-t-il expliqué au Journal, puisqu’elle a été signalée pendant un drapeau vert. Ça nous a fait perdre un tour. Par la suite, la voiture s’est montrée très capricieuse. Je ne pouvais plus attaquer.

« Je pense que j’ai été victime d’un bris de suspension, probablement un amortisseur qui a cédé. Ça ne roulait plus à la fin. »

Programme double

La bonne nouvelle pour Labbé, c’est qu’une deuxième course en moins de 24 heures aura lieu à Homestead dimanche sous le coup de midi.

« On espère se ressaisir », a indiqué le pilote de 27 ans, qui en était à son troisième départ sur l’ovale du sud de la Floride.

À l’issue de son neuvième départ cette saison, Labbé occupe le 16e rang au classement cumulatif, accusant un retard de 228 points sur le meneur Gragson.