Les Noirs sont très rares dans les hautes sphères du pouvoir au Québec. Mais il y a une exception : à la Caisse de dépôt et placement, Macky Tall gère des milliards de dollars, ce qui en fait l’un des Québécois les plus puissants.

Comme tous les Noirs, M. Tall a été profondément bouleversé par la mort de George Floyd sous le genou d’un policier, à Minneapolis.

« Personnellement, c’est quelque chose qui m’a touché et ça nous rappelle que le racisme, c’est un problème qui est encore présent », confie l’homme de 51 ans au cours d’un entretien avec Le Journal.

La vague sans précédent de manifestations tenues pour dénoncer le racisme et la brutalité policière ont toutefois réconforté le dirigeant.

« La réaction que je vois, qui est littéralement mondiale, me fait chaud au cœur et me donne espoir que cela permette non seulement une prise de conscience, mais que des gestes soient posés pour améliorer la situation », dit-il.

Le parcours de Macky Tall est à l’opposé de ce que vivent plusieurs immigrants racisés au Québec. Né au Mali, il est venu ici à l’âge de 17 ans et a étudié à HEC Montréal. Après quelques années passées dans le secteur privé, il a décroché un poste de cadre supérieur chez Hydro-Québec, puis il a fait le saut à la Caisse en 2004.

Responsable de l’immobilier, des infrastructures et des placements privés, il supervise la gestion de 118 milliards $, soit 35 % des actifs de l’institution. L’an dernier, il a gagné 3 millions $.

« Ce n’est pas le cas pour tous »

Jamais il n’a eu l’impression de subir de discrimination. « Si vous regardez ma carrière au Québec [...] j’ai vraiment eu l’opportunité de progresser, d’avoir de beaux défis. [...] Mais je réalise que ça n’est pas le cas pour tous. Moi, j’ai vraiment pu m’épanouir au Québec, tant au niveau professionnel que personnel », note M. Tall.

Il reste qu’au début de l’année, le premier ministre, François Legault, a préféré Charles Émond à Macky Tall pour le poste de PDG de la Caisse, alors que le comité de sélection estimait que M. Tall était le meilleur candidat.

La question raciale a-t-elle pu jouer un rôle dans cette décision ?

« Je n’ai pas ce sentiment. J’ai le sentiment que ç’a été fait avec une bonne gouvernance », répond Macky Tall en évitant soigneusement d’aborder l’aspect politique.

Même s’il a été écarté du poste de grand patron, M. Tall assure qu’il n’a pas l’intention de quitter la Caisse.

« Je suis en mode de faire un travail important pour les Québécois. On a une crise à gérer [...] C’est notre seule priorité », conclut-il.

Macky Tall en bref