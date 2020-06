L’art de survivre à la violence conjugale

Malgré un départ difficile, je m’étais toujours sentie en possession de ma vie, au point de ne pas voir s’allumer les lumières rouges du danger. J’avais vécu mon enfance dans un cocon familial un peu à l’écart du monde, à l’abri des méchants disait ma mère, mais aussi dans un grand désordre et sans aucune discipline. Ma sœur et moi sommes parvenues à l’âge adulte avec l’idée que le monde était à l’image de ce qu’on avait connu dans notre maison de hillbillies dans un village où on était « des sujets à faire rire les autres ».

Comme on n’avait pas été équipées pour se battre, notre entrée dans la vie d’adulte fut ardue. Ma sœur en a développé un fort sentiment de révolte, avant de sombrer dans la drogue. Un chemin qu’elle a suivi jusqu’à ce qu’un bon samaritain croisé sur sa route la ramène sur le bon chemin.

Pour ma part, j’ai mis du temps à me trouver. Je perdais souvent mes emplois pour avoir fait preuve d’insubordination avec l’autorité. Mais comme j’avais eu une enfance sans apprentissage de discipline, j’avais du mal à m’y plier. J’ai eu un fils avec un homme avec qui j’ai vécu trois ans. Et pendant cette période, mes deux parents sont décédés de cancer, du poumon pour l’un et du foie pour l’autre.

Même si je leur en voulais encore de nous avoir si mal préparées pour la vie ma sœur et moi, leur départ m’a perturbée. Puis je me suis séparée du père de mon fils qui était dépourvu de tout sens des responsabilités. C’est donc moi qui l’ai élevé seule pendant trois ans, avant de rencontrer un homme avec lequel je suis toujours mariée mais dont je vis désormais séparée.

Pour vous tracer un bref portrait, disons que c’est un homme secret, discret, extrêmement manipulateur, mais très protecteur au plan financier. Cette dernière qualité était exactement ce qu’il me fallait pour me protéger ainsi que mon fils, alors le reste n’a pas éveillé de soupçons en moi.

En trois ans, il a réussi à me couper de toutes mes relations, et à me convaincre qu’on ne pourrait plus jamais vivre sans lui mon fils et moi. En même temps, il réussissait aussi à me faire perdre toute confiance en mes capacités personnelles en démolissant jour après jour par des commentaires négatifs et méprisants la femme que j’étais.

Quand le confinement de la crise de la COVID-19 a fait irruption dans notre vie, j’étais mûre pour la dernière étape de son opération de destruction. Heureusement qu’un sursaut de vie m’a donné la force d’appeler ma sœur qui m’a aidée à organiser ma fuite vers une maison d’accueil pour femmes en difficultés un jour qu’il était parti faire les courses.

J’y suis encore et je prie pour ne jamais retomber dans ses filets malgré ma fragilité. Ici on m’aide à me reprendre en main et on m’accompagne au mieux. Enfin mon fils a retrouvé le sourire. C’est ce dont je suis le plus fière.

Une rescapée

Soyez fière de vous et surtout tenez bon. Profitez du cocon dans lequel vous êtes et de la chaleur de vos hôtes pour vous reconstruire et vous permettre de garder le cap. Vous y avez droit et votre fils a besoin d’une mère en bonne santé mentale pour devenir un homme.

Votre enfance avec des parents déficients vous avait mise à risque de dérapage. Mais l’être humain est fait plus fort qu’il ne le croit bien souvent. Renouez avec vos proches et vos amis, car leur soutien vous sera toujours utile. La preuve en est que votre sœur a quand même veillé sur vous quand vous en avez eu besoin. Bonne chance dans cette nouvelle étape de votre vie, que je vous souhaite lumineuse et heureuse.