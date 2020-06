Le dôme du Stade Canac finalement démonté

Après plusieurs semaines d’incertitude, le Complexe de Baseball Victoria entamera finalement le démantèlement du gigantesque dôme recouvrant le Stade Canac à compter du 17 juin.

«Il y a quelque chose de spécial dans tout ça, avec tout le contexte [de la crise sanitaire actuelle]. On est content de pouvoir enfin le retirer», lance d’entrée de jeu le président des Capitales de Québec, Michel Laplante.

Les travaux pour préparer le Stade Canac ont déjà été entamés, mais ce n’est qu’à partir de 9h, mercredi matin, que le dôme sera dégonflé et ses toiles rabattues. Si tout se passe comme prévu, le terrain sera de nouveau accessible dès samedi matin.

Masques et gants

Un peu après midi, samedi, l’organisation a demandé l’aide d’une cinquantaine de partisans pour prêter main-forte dans le démantèlement de la structure. Ce derniers s ne se sont pas fait prier bien longtemps.

«À peine deux heures après que la publication ait été faite, on avait déjà trop de bénévoles. On n’en revient pas du support des gens, c’est un beau problème!», indique Michel Laplante, qui croit que c’est l’impatience de voir bouger leurs enfants qui ont poussé les gens à proposer leur aide en aussi grand nombre.

Toutefois, l’événement annuel sera plutôt particulier cette année, pandémie oblige. En plus de devoir se tenir à deux mètres les uns des autres, ce qui est déjà le cas habituellement, chaque bénévole devra porter un masque et des gants pour respecter les mesures sanitaires.

Des pertes de 100 000$

En temps normal, le dôme doit habituellement être démonté à partir du 28 avril, soit il y a plus d’un mois et demi. Comme il n’a pu être utilisé depuis le début du confinement, les pertes monétaires qui y sont reliées se comptent dans les six chiffres.

« On loue facilement 300 heures par mois, normalement. Donc, c’est possiblement au-delà de 100 000$ de revenu de location qu’on a perdu, si ce n’est pas plus », affirme l’homme de baseball.

Sans parler des coûts d’entretien d’une telle structure qui s’élèvent à 300$ par jours, en plus des 40 000$ nécessaires pour la désinstaller, précise M. Laplante. Cependant, c’est surtout l’impossibilité d’offrir un terrain de jeu aux jeunes qui l’attriste le plus dans toute cette histoire.

Pour les jeunes

S’il espère encore que des matchs de baseball professionnels se tiendront à Québec cet été, ou du moins une alternative 100% canadienne, le président des Capitales avoue que le temps commence à presser. Selon lui, les scénarios envisageables devraient se préciser d’ici les deux prochaines semaines.

En attendant, le terrain servira aux camps d’été et aux équipes de baseball mineur qui, rappelons-le, ont dévoilé leur plan de relance au début du mois de juin.