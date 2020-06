Les camionneurs se méfient de l’arrivée d’Uber

L’industrie du camionnage se méfie de l’arrivée du géant américain Uber, qui s’en vient jouer sur son terrain après avoir chamboulé le monde du taxi.

« Ils n’ont pas d’affaire là-dedans. Ils ont déréglementé les gens du taxi. Encore une fois, ils veulent venir faire une compétition déloyale en minimisant les coûts », a déploré Gilbert Thibault, copropriétaire de la flotte de plus de 135 camions de Transport Gilmyr, à Montmagny.

« Ce n’est pas une menace à court terme, mais les taux horaires sont trop bas en ce moment et l’ajout d’un joueur pourrait faire crever les plus faibles », a ajouté Benoit Therrien, président de Truck Stop Québec.

Arrivée ici l’an dernier, Uber Freight, filiale de transport de marchandises d’Uber, salive à l’idée de conquérir un marché de 68 milliards $ US au pays.

« Fast-food de la livraison »

À l’Association du camionnage du Québec (ACQ), son PDG Marc Cadieux estime que la multinationale américaine pourrait agir en trouble-fête.

« C’est sûr que tout joueur qui vient dans notre industrie peut avoir certains impacts. C’est du fast-food de la livraison. Cela dit, notre industrie a l’expertise et connaît bien ses clients. Je ne suis pas certain qu’ils puissent aller chercher de la qualité », a-t-il analysé.

De son côté, le directeur général de l’Association des routiers professionnels du Québec (ARPQ), Francis Rouleau, s’attend aussi à quelques chocs.

« On espère que leur arrivée ne sera pas trop dommageable pour l’industrie. C’est sûr et certain qu’ils vont faire baisser les prix. Au bout du compte, c’est les compagnies de transport et les camionneurs qui vont écoper », a-t-il affirmé.

D’autres comme Pascal Gaudet, vice-président gestion des routiers de Trans-West, estiment que le service d’Uber pourrait faire mal aux courtiers de transport.

« On fait affaire avec les clients directement et très peu avec des services de courtage, alors ça n’a pas trop d’impact sur nous », a-t-il souligné.

Chez les syndicats, on craint une explosion de la précarité des conditions de travail déjà difficiles de nombreux camionneurs.

« Uber, c’est de l’exploitation pure et simple des travailleurs. On est contre ça. On veut des travailleurs qui ont des heures raisonnables, de bons salaires et des régimes de retraite qui leur permettent de s’arrêter à un âge raisonnable », a résumé le porte-parole des Teamsters, Stéphane Lacroix.

Uber se défend

Jointe par Le Journal, Uber s’est défendue en disant qu’Uber Freight permet aux camionneurs indépendants de simplifier la recherche et la négociation de nouveaux contrats.

« Uber Freight est une plate-forme qui permet de connecter les transporteurs routiers aux bons chargements et les expéditeurs aux bons transporteurs », a-t-elle indiqué par la bouche d’une firme de relations publiques.

L’entreprise américaine a précisé qu’elle s’adresse tant aux chauffeurs de métier qu’aux entreprises qui évoluent dans cette industrie.

« Les études montrent que 20 % des kilomètres parcourus par les camions se font à vide, ce qui cause de la pollution. Ainsi, ce service permet d’optimiser le chargement et aux camionneurs de ne pas rouler avec une cargaison incomplète », a conclu l’entreprise.