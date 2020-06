Les entraînements réinventés de l’ère COVID

Comme partout ailleurs, les centres d’entraînements n’auront d’autres choix que d’adopter des mesures sanitaires au moment de leur réouverture.

• À lire aussi: Réouverture du Parc olympique: Meaghan Benfeito respire déjà mieux

• À lire aussi: Le grand guide du déconfinement du sport

Tandis qu’ils attendent toujours le feu vert de la santé publique et du gouvernement du Québec, les propriétaires d’établissements ont déjà mis en place un protocole.

Ainsi, l’expérience client ne sera plus la même et la façon de s’entraîner non plus. Premier constat sur le terrain, les centres d’entraînement proposent aux clients d’arriver déjà vêtu en tenue sportive.

Gel désinfectant, pastille de distanciation sociale et plexiglass ont été aménagés chez Énergie Cardio de Boucherville pour limiter les risques de contagion des employés et des clients.

Pour éviter que les sportifs se côtoient de trop près, certaines des machines, comme les tapis roulants, ont été condamnées. Désormais, seule une machine sur deux pourra être utilisée.

Une réorganisation qui a été tout un défi de logistique, raconte Claire Tremblay, présidente de la chaîne Énergie Cardio au Québec.

«Ça été de la réflexion, mais vous savez on est très créatif. On s’est inspiré beaucoup de ce qui se faisait à l’extérieur, des centres de conditionnement qui ont ouvert en Nouvelle-Zélande, en Chine, avant nous», dit-elle.

Mme Tremblay dit aussi avoir consulté les guides de la CNESST offerts aux autres entreprises qui ont eu droit de rouvrir dans la province dans les dernières semaines.

«Donc, on a pris les bonnes pratiques et on les a mis en place pour les deux éléments les plus importants : soit la santé sanitaire et la distanciation sociale», enchaîne Mme Tremblay.

De plus, les sportifs devront réserver une plage horaire pour aller s’entraîner. L’entièreté de la salle d’entraînement sera nettoyée et désinfectée entre chacune de ces plages horaires.

Malgré tous les efforts effectués pour se conformer aux normes de la santé publique, la permission de rouvrir tarde à venir au gouvernement, déplore-t-elle.

Si bien que des propriétaires de centres d’entraînement ont l’intention d’aller de l’avant avec une réouverture dans le but de faire pression sur Québec.

L’industrie demande à tout le moins que le premier ministre François Legault fixe une date pour laisser entrevoir une certaine lueur d’espoir.

«L’industrie est en arrêt. Il manque d’oxygène en ce moment. C’est une industrie qui est importante pour la santé des Québécois», lance Claire Tremblay.

La présidente d’Énergie Cardio stipule par ailleurs que l’industrie est fin prête puisqu’elle devait déjà se soumettre à des critères d’hygiènes avant même que la pandémie de COVID-19 frappe le Québec.