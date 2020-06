Marguerite Blais oublie 805 décès

Chaque samedi, les recherchistes de notre Bureau d’enquête de Montréal, Québec et Ottawa débusquent les fausses nouvelles, vérifient des déclarations et trouvent les vrais chiffres.

L'ÉNONCÉ

Jeudi, en pleine période de questions à l’Assemblée nationale, la ministre Marguerite Blais a déploré « qu’il y a[it] eu plus de 4300 morts » de la COVID-19 au Québec.

LES FAITS

Techniquement, Mme Blais n’a pas tort, mais il est surprenant que la ministre responsable des Aînés et responsable aussi des CHSLD ait sous-estimé de façon aussi importante le nombre de décès reliés à la pandémie. Cette journée-là, le Québec comptait plutôt 5105 victimes de la COVID-19, pratiquement 19 % de plus que ce que la ministre a énoncé.

Rappelons aussi que le premier ministre François Legault, deux jours avant, avait commencé son point de presse en soulignant « un cap qui est important, 5000 décès ».

Même si l’on tient compte uniquement des décès en résidences et en CHSLD, la ministre est loin du compte. En date du 10 juin, on dénombrait 3547 morts en CHSLD et 902 dans les résidences pour personnes âgées, pour un total de 4449 décès.