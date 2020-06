NBA : Kyrie Irving s’oppose à un retour au jeu

La vedette des Nets de Brooklyn Kyrie Irving et plusieurs autres joueurs sont en défaveur d’une reprise des activités dans la NBA en raison de l’agitation sociale actuelle aux États-Unis suivant la mort de George Floyd et les manifestations dénonçant l’injustice sociale et le racisme.

Selon les informations rapportées par The Athletic, Irving aurait instigué une conférence téléphonique qui a réuni plus de 80 joueurs, vendredi soir, pour discuter de la question. Les joueurs vedettes Chris Paul (Thunder), Kevin Durant (Nets), Carmelo Anthony (Trail Blazers) et Donovan Mitchell (Jazz) étaient notamment du rendez-vous.

Mitchell, Anthony et Dwight Howard (Lakers) ont évoqué la possibilité de faire l’impasse sur le reste de la saison en raison du climat social, mais aussi de la pandémie de COVID-19.

Toujours selon The Athletic, Irving aurait dit, lors de la conférence téléphonique, qu’il n’appuyait pas la décision d’aller à Orlando et qu’il donnerait tout ce qu’il avait pour des réformes sociales.

Opéré au début mars à une épaule, Irving ne devrait pas revenir au jeu de toute façon cette saison.

Cette réunion survient peu après l’approbation, par la ligue et l’association des joueurs, du plan de relance de la NBA. Les 22 équipes qui ont obtenu les meilleurs dossiers cette saison se retrouveront à Orlando pour terminer la campagne à compter du 30 juillet.