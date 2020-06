Nouveau président

Photo courtoisie

Le Domaine Forget de Charlevoix m’annonce la nomination de Guy Chabot (photo) à titre de président de sa corporation. M. Chabot remplace ainsi Louise St-Pierre, qui était présidente de l’institution depuis 2017. Guy Chabot, FCPA, FCA, mène une brillante carrière à titre d’associé au service de fiscalité pour la firme comptable Mallette. Il conseille une clientèle variée de grandes et de petites entreprises ainsi que plusieurs organismes sans but lucratif et organismes de bienfaisance enregistrés en matière de planification fiscale et financière. Bien connu dans le milieu des affaires, M. Chabot est aussi très actif dans le milieu philanthropique de Québec, il occupe actuellement le poste de vice-président de la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin.

40 ans de mariage

Photo courtoisie

Permettez-moi de féliciter à l’avance Luc Rivard et Josée Allard (photo), de l’arrondissement Cap-Rouge, à Québec, qui célébreront officiellement demain (le dimanche 14 juin) leur 40e anniversaire de mariage. Marié le 14 juin 1980 à Victoriaville, d’où Josée est originaire, le couple s’est installé à Québec en 1984 lorsque Josée a obtenu un poste à l’Hôtel-Dieu de Québec, où elle travaille depuis. Quant à Luc, il a été une bonne partie de sa carrière à son compte et a pris récemment sa retraite du milieu du commerce au détail après quelques années à titre de directeur de différentes bannières (Zellers, Canadian Tire, Rona et plus récemment Home Hardware) dans la région de Québec. Le couple a deux enfants (Karine et Alexandre) et trois petits-enfants (Gabrielle, Elizabeth et Nathan). Les récentes mesures de déconfinement permettront probablement à tout ce beau monde de se retrouver en fin de semaine pour célébrer ce 40e anniversaire de mariage et la retraite de Luc.

Go, Raptors, go!

Photo courtoisie

En souvenir. Le 13 juin 2019. Les Raptors de Toronto remportent le premier championnat de leur histoire dans la NBA, battant les Warriors de Golden State 114-110, détrônant ainsi les doubles champions en titre en six matchs, en finale de la NBA.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jean-Yves Duclos (photo), député fédéral de Québec depuis 2015 et président du Conseil du Trésor, 55 ans... Penny Oleksiak, nageuse canadienne, championne olympique sur 100 m nage libre, en 2016 à Rio de Janeiro, 20 ans... Marie-Chantal Lepage, chef cuisinière de Québec... Mary-Kate et Ashley Olsen, jumelles américaines, vedettes de la télé, 34 ans... Glenn Michibata, ex-joueur de tennis professionnel (1983-1993), 58 ans... Jacques Rougeau, ex-lutteur professionnel québécois, 60 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 13 juin 2019. Gerry Rochon (photo), 69 ans, considéré comme une véritable encyclopédie sportive... 2019. Pat Bowlen, 75 ans, homme d'affaires américain et propriétaire principal des Broncos de Denver de la National Football League (NFL)... 2019. Sean McCann, 83 ans, acteur canadien apparu dans plus de 150 films, émissions de télévision et pièces de théâtre... 2018. Anne Donovan, 56 ans, joueuse de basket-ball américaine, double championne olympique (1984 et 1988)... 2015. Graham Lord, 72 ans, écrivain britannique... 2014. Chuck Noll, 82 ans, l’entraîneur qui a mené les Steelers de Pittsburgh à quatre conquêtes du Super Bowl (NFL)... 2010. Paul Cazeau, 80 ans, conseiller au directeur des officiels de la LHJMQ... 2010. Jimmy Dean, 81 ans, star américaine de la chanson country des années 60... 2006. Claude St-Jean, 54 ans. En 1972, il avait fondé l'Association canadienne de l'ataxie de Friedreich... 2006. John Horman, 84 ans, qui a aidé à fonder la LHJMQ... 1998. Éric Tabarly, 66 ans, navigateur français.