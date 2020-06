Oubliés à l’étranger: aucune collaboration entre «deux pays amis»

Des Québécois coincés en Guadeloupe déplorent le manque de communication entre les différents pays, après s’être vu refuser l’accès à un vol direct pourtant vide, qui quittait l’île française samedi dernier vers le Canada.

« On a le sentiment d’avoir été un peu abandonnés. Personne n’a cherché à savoir combien on était. Ça fait plusieurs mois qu’on envoie des messages aux ambassades, au gouvernement, soutient le vacancier Romain Goutailler, un résident temporaire du Canada. On est déçus qu’il n’y ait pas plus de collaboration entre les pays. »

Depuis le 18 mars, une quarantaine de Québécois sont coincés en Guadeloupe, dans l’incapacité de rentrer au bercail.

Parmi eux figurent des femmes enceintes et des personnes âgées, précise-t-il.

Or, le groupe a appris qu’un avion vide devait décoller de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, le 6 juin pour se rendre à Montréal, dans le but de ramener plus d’une centaine d’étudiants guadeloupéens pris en sol canadien.

Même s’ils ont fait des pieds et des mains pour se tailler une place dans l’avion quelques jours avant la date du départ, leurs espoirs se sont vite écroulés, incapables d’obtenir les autorisations.

« La plupart d’entre nous étaient prêts à payer ce vol, pour que nous participions à notre manière. On trouve dommage que dans une pandémie mondiale, aucun accord entre deux pays amis ne soit trouvé, sans compter le gâchis d’un vol, qui a volé à vide », déplore le vacancier.

« J’ai pas d’emploi ici »

Professeur remplaçant dans deux écoles primaires internationales à Montréal, l’homme de 34 ans réside présentement dans une auberge de jeunesse.

« J’ai pas d’emploi ici. J’ai réussi à négocier avec mes employeurs pour qu’ils me gardent en attendant mon retour, mais financièrement ça va devenir un peu compliqué », ajoute-t-il.

Annie Forget et son conjoint font les mêmes constats, inquiets de n’avoir aucun soutien de la part de leur gouvernement.

« Il n’y a aucun contact de l’extérieur pour nous aider ou nous rassurer. C’est toujours de l’incertitude, de l’imprévu, de la réorganisation aussi. On se sent complètement abandonnés par notre pays », indique-t-elle.

Le couple était parti depuis octobre pour ouvrir un restaurant de style take-out sur l’île de Terre-de-Haut, une île touristique au sud de la Guadeloupe où de nombreuses croisières viennent accoster.

« Quand on a voulu acheter des billets pour revenir en mars, il n’y avait plus rien de disponible. Tout ce qu’il y avait, c’était à partir de mai, et rendu là, les vols ont disparu », déplore la femme de 43 ans, qui a bon espoir de pouvoir partir le 27 juin, même si le vol n’est pas garanti.

Transiter par Paris

Depuis plusieurs mois, la seule solution proposée par l’ambassade est de transiter par Paris, c’est-à-dire traverser deux fois l’Atlantique pour un vol qui aurait pu ne prendre que cinq heures, tout en multipliant les coûts des billets et les risques de contagion.