Oubliés à l’étranger: en attente dans leur «prison dorée»

Amarré dans un pays aux mesures de confinement très strictes depuis trois mois, un couple de Montréal est contraint d’attendre et ne voit pas comment il pourra sortir du Guatemala avant l’automne.

En voyage sur le bateau qu’il a lui-même construit, Daniel Gaspard et sa conjointe Véronique Arvis ont jeté l’ancre au Guatemala le 6 mars en prévision de leur retour au Québec.

« Pour se protéger des ouragans, on voulait mettre le bateau à terre et rentrer à Montréal. »

Or, deux jours plus tard, le pays s’est placé en confinement afin de protéger le système de santé fragile d’un afflux de malades. « Ç’a été des mesures drastiques », explique M. Gaspard.

Ainsi, toute circulation automobile a été interdite et un couvre-feu a été imposé de 16 h à 5 h.

« C’était d’un calme impressionnant », raconte le couple.

Marina « déserte »

Il semble que les mesures de confinement ont fonctionné au Guatemala qui est relativement peu touché par la COVID-19.

Par contre, ces mesures sont toujours bien en place, notamment le couvre-feu, qui a été à peine modifié, débutant maintenant à 18 h.

Pendant ce temps, Daniel et Véronique ont pu intégrer une marina « déserte » sur le fleuve Río Dulce, leur donnant un peu plus de confort.

« On va à terre depuis le début, on n’a aucun problème pour faire nos achats », explique le plaisancier.

Le temps est donc long sur le bateau qui est « très propre, explique-t-il. C’est une sorte de prison dorée. » Surtout que le couple n’a pas vraiment de solution pour revenir à la maison.

Retour en septembre ?

Ayant raté deux vols de retour faute de places ou de préparatifs, le seul « plan de match, c’est d’attendre », dit le couple.

L’homme et la femme ont aussi évalué la possibilité de se rendre au Mexique afin de rejoindre la capitale et de rentrer plus facilement, mais l’idée a rapidement été jugée « hasardeuse » en raison de la sécurité de certaines régions mexicaines.

Si les billets d’avion à 2300 $ chacun ont été jugés trop onéreux par le couple, celui-ci n’a pas de problème financier vu le faible coût de leur logis.

« Donc, nous, on espère septembre », lance Daniel, sans vraiment savoir ce qui l’attend. Le retour des vols commerciaux semble donc leur seule issue envisageable.