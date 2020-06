Oubliés à l’étranger: Guadeloupe-Paris pour rentrer à Montréal

Un couple de septuagénaires en est maintenant à un sixième report de vol pour son retour de la Guadeloupe. À bout de souffle, ils envisagent de prendre un vol vers Paris pour ensuite revenir à Montréal, une double traversée de l’Atlantique, alors qu’ils se trouvent pourtant à cinq heures de vol de la maison.

• À lire aussi: Oubliés à l’étranger: des Québécois veulent être rapatriés

Claudine et Clément Martins adorent leur petit coin de paradis de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, mais leur traditionnel voyage hivernal leur a causé bien des maux de tête cette année.

Devant revenir en avril, les deux retraités âgés respectivement de 76 et 77 ans sont toujours coincés dans les Caraïbes, confinés dans l’incertitude.

« Notre vol de retour avec Air Canada en est à une sixième annulation. On est rendu au 27 juin, mais il n’y a encore aucune garantie », explique Mme Martins, déplorant les fausses attentes créées chaque fois.

« On y croit toujours, on fait les bagages et tout. C’est de la déception et du stress chaque fois. »

« Passez par Paris » !

Voyant que la liaison Guadeloupe-Montréal ne semble pas pressée de reprendre, le couple s’est informé auprès du consulat français de l’endroit pour obtenir de l’aide. Le meilleur conseil qu’on a pu leur donner : transiter par Paris !

« Ils nous ont dit de faire Pointe-à-Pitre–Paris, Paris–Montréal, que ce serait plus facile. Plus facile de faire deux vols de plus de sept heures au-dessus de l’Atlan-tique que de faire un vol direct de 4 h 30 vers Montréal. Vous vous rendez compte ? C’est ridicule », s’exclame la dame qui envisage malgré tout sérieusement cette avenue.

« Si notre vol du 27 juin est encore annulé, on va passer par Paris avec les dépenses que ça implique. On n’a pas d’autre choix parce qu’on n’en peut plus. »

« De la bêtise »

Le couple est d’autant plus insulté qu’un avion vide a quitté la Guadeloupe vers Montréal samedi dernier pour aller récupérer des étudiants guadeloupéens.

« C’est bête de savoir qu’un avion part d’ici vide et qu’il aurait pu nous ramener à la maison. C’est de la bêtise. Il y a une quarantaine de Canadiens coincés ici à Pointe-à-Pitre. Sans compter ceux [qui sont] ailleurs sur l’île ou ceux en Martinique, à côté », souligne Mme Martins.

État de santé

Son inquiétude est d’autre part multipliée puisque son conjoint devait subir une intervention chirurgicale à son retour au pays en avril.

Il se retrouve sans suivi depuis.

« On croise les doigts pour qu’il n’y ait rien de grave, mais on ne sait pas, comme il n’a pas pu être opéré. Tout ça nous perturbe beaucoup », confie la dame, qui aurait souhaité qu’Ottawa facilite l’organisation d’un vol de rapatriement.

« Je ne comprends pas. Surtout quand je vois un avion vide partir d’ici vers Montréal. »