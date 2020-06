Oubliés à l’étranger: leur doberman pas accepté à bord

Une famille de six personnes prise au Mexique ne peut pas revenir au pays en raison de leur petit chien dont la race n’est pas acceptée par plusieurs compagnies aériennes.

« [Flic] est un pinscher doberman nain, indique Bernadette Proulx, déboutée. Ils ont refusé de nous faire prendre l’avion à cause de la race du chien, un petit chien qui ne pèse que 11 livres dans sa cage. »

Depuis la mi-mars, la grand-maman de 70 ans tente par tous les moyens de ramener sa famille de six à bon port.

Elle et son mari séjournaient dans le sud depuis la fin novembre sur la recommandation du pneumologue de ce dernier.

En congé de maladie, leur fils qui habite avec eux s’est joint au voyage, avec sa conjointe et ses deux filles de 14 et 19 ans.

Impossible de trouver un vol

Malgré les appels multipliés aux différentes compagnies aériennes et à l’ambassade, impossible de trouver un vol qui correspond à leurs besoins.

« La seule qui acceptait le chien, c’était Air Canada et elle n’envoyait pas de vols. On a demandé aux autres de faire une exception, puisque ce n’est pas un gros chien et qu’il ne peut blesser personne dans sa cage, mais ils ne voulaient rien savoir », évoque-t-elle, « tannée ».

Dès le 17 mars, elle explique avoir fait des démarches avec la compagnie initiale, InterJet, pour devancer leur retour, mais ils ont refusé, malgré les frais supplémentaires payés pour pouvoir changer la date de retour au besoin.

« C’est de votre responsabilité de prendre des vols », lui a dit une dame à l’ambassade.

Après plusieurs heures au téléphone, elle a finalement obtenu un vol pour toute la famille avec InterJet pour le 1er mai.

« Branle-bas de combat »

Or, deux jours avant le départ, la septuagénaire a réalisé que le vol était annulé en appelant à l’aéroport pour confirmer.

« On n’avait aucune nouvelle d’InterJet, et comme on était à Playa Del Carmen, qui est à une heure de route de Cancún, je voulais m’assurer que le vol avait bel et bien lieu avant de nous déplacer, soupire Mme Proulx. Ça a été un branle-bas de combat pour trouver un nouveau logement. »

Par chance, des Québécois ont accepté de les héberger gratuitement dans un condo qui leur appartenait. Depuis, impossible de réserver un vol sans risquer de n’obtenir que des crédits en cas d’annulation.

« Systématiquement, tous les vols d’Air Canada sont annulés. Ils prennent notre argent, ils annulent les vols, puis ils nous donnent un crédit. Six personnes, chaque fois, c’est de l’argent. Des 3000 $, j’en invente pas ! » se fâche-t-elle.

Si Air Canada a repris ses vols entre Toronto et le Mexique au début du mois de juin, la famille n’ose toujours pas réserver six places à plus de 1000 $ chacune, par crainte de voir les vols être annulés à nouveau.