Oubliés à l’étranger: séparée de ses deux garçons

Une femme de Québec implore le gouvernement de la ramener à la maison pour qu’elle puisse s’occuper de ses deux fils, le plus vieux ayant dû doubler ses heures de travail pour subvenir aux besoins de la famille.

« Je dois m’occuper de mes fils, ils sont seuls, c’est inhumain », clame Meriem Fatihi, partie au Maroc pour trois semaines, mais coincée depuis trois mois maintenant.

Son budget est épuisé, sa marge de crédit n’a que de quoi prévoir un billet de retour, il est urgent qu’elle puisse revenir à la maison pour reprendre le travail afin d’offrir à ses fils de 15 et 20 ans de quoi vivre.

« Je suis monoparentale »

« Mes enfants sont au Québec. Ils sont seuls, n’ont pas de famille à part moi à la maison. Je suis monoparentale et je dois rentrer m’occuper d’eux, mais il n’y a rien à faire », confie la femme, la gorge nouée.

Son fils a dû doubler ses heures de travail pour réussir à subvenir à ses besoins et à ceux de son petit frère.

« Je le fais aussi pour ma mère. Elle n’a plus de revenus, donc je dois compenser quelque part », raconte l’aîné.

« Ce n’est pas normal qu’on vive ça à cause du gouvernement fédéral », ajoute Mme Fatihi, qui se retrouve en congé sans solde forcé de son emploi au ministère de la Santé du Québec. « L’ambassade nous tourne le dos. »

Des ennuis de carte de crédit

La mère de famille a bien tenté de rentrer lors des trois vols de rapatriement organisé à la fin mars, mais des ennuis de carte de crédit l’ont empêchée de se procurer un billet.

« Ma marge n’était pas assez élevée puisque je paye toujours avec ma carte de débit, qu’ils n’acceptaient pas. Le temps de faire augmenter la marge, il était trop tard », raconte-t-elle.

Et depuis, c’est silence radio à l’ambassade. « J’ai envoyé des dizaines de courriels et tout ce qu’on a, ce sont des réponses automatiques. Personne ne répond au téléphone. On est laissés à nous-mêmes ici », déplore Mme Fatihi.

La femme de Québec voit aussi son moral s’effriter de jour en jour. Elle ne s’en cache pas, avec le stress, l’incertitude et l’angoisse, sa santé mentale s’érode.

« C’est de leur part de l’ignorance totale à notre détresse. Je n’ai jamais consulté un psychiatre de toute ma vie, mais maintenant oui, car je ne dors plus, je suis angoissée, j’ai peur de tout, je ne mange plus. Ça se dégrade, chaque jour qui passe », confie la femme.