Oubliés à l’étranger: trop dangereux de traverser le pays

Une Montréalaise coincée au Sahara occidental pourrait tenter de prendre un vol de retour, mais n’ose pas faire les longues heures de route qui la séparent de la ville de Casablanca, au Maroc, craignant pour sa sécurité.

« Il y a moins de surveillance et de population sur les routes. Ce n’est pas sécuritaire. Je ne vais pas mettre ma vie en danger pour traverser le pays [afin d’espérer attraper un avion vers le Canada] », lance Sarah Buono-Fredette, coincée à Laayoune, au Sahara occidental, un territoire situé sous le Maroc.

« Abandonnée »

La voyageuse s’attendait à ce que l’ambassade du Canada organise des transports terrestres.

« J’aurais été plus en sécurité ainsi. Je me sens quelque peu abandonnée, surtout quand j’ai entendu le ministre des Affaires étrangères dire qu’il avait rapatrié pratiquement tous les Canadiens. Ce n’est pas vrai. Je suis encore au Maroc, moi », raconte-t-elle.

Quand Justin Trudeau a demandé aux Canadiens de rentrer au pays au début de la pandémie de COVID, elle se trouvait déjà dans le sud du Maroc.

« Je ne pouvais pas claquer des doigts et revenir en quelques heures dans le nord. Et à peine 12 heures après cette prise de parole, les vols étaient déjà tous annulés », rapporte-t-elle.

Même si elle voulait maintenant traverser le Maroc pour se rendre à Casablanca, où il y a parfois des vols de rapatriement, elle devrait avoir en sa possession une autorisation de l’ambassade.

« Pour cela, ça me prend un billet d’avion. Je n’ose pas en acheter un, car même avec une autorisation de circuler, je ne sais pas si les policiers vont me laisser passer. On est au Maroc, quand même », laisse-t-elle tomber, en précisant que la situation politique est particulière au Sahara occidental, la région où elle se trouve.

Vols intérieurs

Sans l’aide du gouvernement, elle préfère rester à Laayoune et attendre que les vols intérieurs reprennent. « Il y a encore des mines dans le désert. Je ne peux pas me déplacer. Moi, je me suis rendue ici en avion », soutient-elle.

D’autant plus que rien ne l’assure qu’elle pourrait prendre un vol de Casablanca à Montréal, si elle réussit à gagner la grande ville.

Chez des amis

Sarah Buono-Fredette a la chance d’habiter chez des amis marocains, qui lui ont loué une petite chambre.

« Je suis très bien reçue ici. Je m’adapte bien au mode de vie. Comme je suis danseuse professionnelle, mes contrats ont tous été annulés au Québec. À part mon chihuahua, il n’y a rien qui m’attend à Montréal », commente-t-elle.